Melih Gökçek: Rus uçağını düşüren kimse bu olayın failleri de onlardır!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili açıklama yaptığı açıklamada “Ancak hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, dün sınırda Rus uçağını düşüren kim ve arkasındakiler kim ise bu olayın failleride onlardır” dedi.

Twitter üzerinden bir açıklama yaparak şöyle konuştu:

"Rus Ankara Büyükelçisi alçakca saldırıya uğradı... Sn elçiye acil şifalar diliyoruz

“Suikastin tek amacı Rus-Türk ilişkilerini bozmayı amaçlamasıdır. Rus ve Türk yetkililer bu alçağın arkasındaki failleri mutlaka bulacaktır

Ancak hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, dün sınırda Rus uçağını düşüren kim ve arkasındakiler kim ise bu olayın failleride onlardır.”