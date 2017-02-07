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Melih Gökçek: Olası bir depremin, suni olarak yapılacağından endişeleniyorum

"İstanbul civarında bir depremle, Türkiye ekonomik çöküntüye uğratılmak isteniyor"

07 Şubat 2017 14:07

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Çanakkale'de dün art arda meydana gelen depremlerin ardından, bu sabah erken saatlerde tekrar yaşanan 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından kişisel Twitter hesabından depremle ilgili yorumlarda bulundu.

Yapay Deprem Silahı olarak da bilinen H.A.A.R.P. teknolojisiyle ilgili endişeler taşıdığını belirten Gökçek, "Ben kim ne derse desin olası bir depremin suni olarak yapılacağından ciddi ensişe taşıyorum, mutlaka araştırılmalı ve kamu oyuna açıklanmalı" iddiasını öne sürdü.

"Şu anda Türkiye'ye vurulmak istenen darbe, İstanbul civarında bir depremle Türkiye'yi ekonomik çöküntüye uğratmak" diyen Gökçek, "İstanbul, Marmara ve Çanakkale civarında tüm denizaltılar ve büyük gemiler kontrol altında tutulmalı" ifadesini kullandı.

İşte Gökçek'in o tweetleri:

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