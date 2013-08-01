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Melih Gökçek: ODTÜ'nün kapısına dayandık

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Anadolu Bulvarı'nı Konya Yolu'na bağlayacak olan proje hakkında bilgi verdi, 'ODTÜ'nün kapısına dayandık' dedi

01 Ağustos 2013 01:56

 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, katıldığı iftar yemeğinde Anadolu Bulvarı'nı Konya Yolu'na bağlayacak olan ve ODTÜ arazisinden geçen projeyle ilgili olarak ODTÜ’nün kapısına dayandıklarını söyledi.
Radikal'in haberine göre, Gökçek, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası tarafından düzenlenen ve yaklaşık 2 bin şoför esnafının yer aldığı iftar yemeğine katıldı. Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hacıbekir Gani’nin ev sahipliğinde Altınpark ANFA-B salonunda düzenlenen yemeğe Gökçek’in yanısıra, milletvekilleri, bürokratlar ve minibüs esnafı katıldı. Yemek sonrası, Başkent yollarına ilişkin yapılan çalışmaları anlatan Gökçek, ODTÜ içerisinden geçecek olan ve Anadolu Bulvarı’nı Konya Yolu ve Dikmen’e bağlayacak olan yol projesinden bahsetti. 
Bulvar çalışmalarının hızla devam ettiğini ve çalışmaların ODTÜ sınırlarına ulaştağını belirten Gökçek, “ODTÜ’nün kapısına dayandık. ODTÜ’ye tam 27 tane proje sunduk. 27’incisini zorla kabul ettirdik. Kabul ettiklerini söyledikleri halde halen resmi tasdiki vermediler. Öğrenciler karşı koyuyormuş. Bakalım nasıl yapacağız, biz başladık inşaata ve kapıya dayandık. Bu yol ile kesinlikle ODTÜ’yü rahatsız etmiyoruz” diye konuştu. Yol planının Murat Karayalçın döneminde hazırlandığı ancak şu anda kendisi tarafından yapıldığı için karşı çıkıldığını savunan Gökçek, “Şu anda büyük kısmı yapılıyor. ODTÜ’de sıkıntı çıkmazsa Allah’ın izniyle yıl sonuna kadar hizmete girecek ve trafik yükünü ciddi anlamda alacak” dedi.

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