Melih Gökçek montaj fotoğrafla MHP seçmenine seslendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Melih Gökçek'in paylaştığı photoshoplu HDP'li Hasip Kaplan fotoğrafı tartışmaya neden oldu. MHP'li vekil Sinan Oğan ise fotoğrafın orijinalini paylaşarak Gökçek'i eleştirdi.

Geçen hafta TBMM'nin gündemine gelen "İç Güvenlik Tasarısı", Meclis'te kavgalara ve protestolara neden oldu. Tasarının görüşüldüğü saatlerde Meclis'te HDP'li vekiller ve bir grup CHP'li vekil oturma eylemi yaptı.

'PKK ile el ele fotoğraf MHP tarihine kara leke olacak'

Melih Gökçek Meclis'teki oturma eylemi sırasında HDP'li Hasip Kaplan'ın bozkurt işareti yaptığını gösteren photoshoplu bir fotoğrafı gerçekmiş gibi paylaşarak şöyle dedi: "MHP'li kardeşlerim, MHP yöneticileri sizi istismar ediyor. PKK ile el ele foto MHP tarihine kara leke olacak."

'Koskoca belediye başkanısın biraz ciddi ol'

Gökçek'in kendi hesabından yaptığı bu paylaşıma cevap MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'dan geldi. Sinan Oğan, "bu da orijinal" diyerek fotoğrafın asıl halini paylaştı ve şöyle dedi: "Koskoca Belediye başkanısın biraz ciddi ol. Fotoşopa mu umut bağladın @06melihgokcek al bu da orjinali... Ankara Belediye Başkanı'nın Fotoşopa el atması da Anka tarihinde bir kara leke olacak. @06melihgokcek özür erdemdir."