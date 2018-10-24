T24 LogoT24 Logo
Gündem

Melih Gökçek, 'MHP' sorusunu yanıtsız bıraktı

MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Melih Gökçek olduğu iddia edildi

24 Ekim 2018 18:06

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe olduğu iddia edildi. Melih Gökçek, Bursa'da katıldığı cenaze töreninde iddiaya ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Bursa'da , Hüseyin Kocaman'ın cenaze törenine katıldı.

Gökçek, cenaze namazının ardından aracına giderken, gazetecilerin, MHP'nin, 2019 yerel seçimlerinde kendisini Ankara'dan aday göstereceği iddiasına ilişkin soruya cevap vermedi.

 

ETİKETLER

Melih Gökçekmhpadayiddia
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24