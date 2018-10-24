Melih Gökçek, 'MHP' sorusunu yanıtsız bıraktı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe olduğu iddia edildi. Melih Gökçek, Bursa'da katıldığı cenaze töreninde iddiaya ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı.
Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Bursa'da , Hüseyin Kocaman'ın cenaze törenine katıldı.
Gökçek, cenaze namazının ardından aracına giderken, gazetecilerin, MHP'nin, 2019 yerel seçimlerinde kendisini Ankara'dan aday göstereceği iddiasına ilişkin soruya cevap vermedi.