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"Melih Gökçek makam odasını topladı"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in bugün istifa edeceği iddia edilmişti

16 Ekim 2017 17:36

İstifa edeceği iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, Dikmen'deki başkanlık konutu ve belediyedeki makam odasındaki kişisel eşyalarını topladığı iddia edildi.

Hürriyet'ten Deniz Gürel'in haberine göre, Gökçek son kez görüşmek üzere Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için Esenboğa Havalimanı'na gitti.

Erdoğan ile özel görüşme fırsatı bulamayan Gökçek'in, sadece ayak üstü sohbet ettiği belirtildi.  Gökçek'in daha sonra Dikmen'deki başkanlık konutu ve belediyedeki makam odasını da topladığı ifade edildi.

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