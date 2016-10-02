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Melih Gökçek "Lozan'da kaybettiklerimiz" diye paylaştı; tur şirketinin feribot seferi haritası çıktı

Gökçek, "Bak burnumuzun dibindeki bu lacivert renkli adaları Lozan'da Yunanistan'a verdik" demişti

02 Ekim 2016 21:29

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Twitter'dan paylaştığı ve "Lozan'da kaybedilen adalar"a ait olduğunu iddia ettiği haritanın, bir turizm şirketinin feribot seferlerini gösteren harita olduğu ortaya çıktı. Yanlışlığı ilk olarak gazeteci Mehmet Atakan Foça paylaştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuşmasında Lozan Anlaşması'na ilişkin  “1920’de bize Sevr-i gösterdiler. 1923’te bizi Lozan’a razı ettiler. Birileri de bize Lozan’ı zafer diye yutturmaya çalıştı.” demişti.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Twitter'dan bir harita paylaşan Melih Gökçek, "Zeka küpü Lozan'cılar. Bak burnumuzun dibindeki bu lacivert renkli adaları Lozan'da Yunanistan'a verdik. Utanmadan lozan'a zafer diyorsunuz." diye yazdı.

Ancak Gökçek'in paylaştığı haritada Lozan'la hiç ilgisi olmayan adalar, hatta Lozan'dan önce zaten Yunanistan'a ait olan adalar da seçiliydi. Gerçek ise kısa sürede ortaya çıktı. Gökçek'in paylaştığı haritanın, bir turizm şirketinin feribot seferlerini gösteren harita olduğu ortaya çıktı. 

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