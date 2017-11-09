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"Melih Gökçek kendini hâlâ başkan sanıyor"

Gökçek, Ankara ile ilgili paylaşımlarına Twitter hesabından devam ediyor

09 Kasım 2017 13:27

Melih Gökçek, 23 yıl oturduğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğundan ekim sonunda istifa etmişti. Ama Gökçek yine de yaptıklarıyla gündemde kalmayı başarıyor. Ahmet Hakan, bununla ilgili olarak, "Gökçek kendisini hala başkan sanıyor" dedi.

Gökçek'in yerine gelen isim Mustafa Tuna'nın ilk icraatı belediyedeki bütün bürokratların ve genel müdürlerin istifasını istemek oldu.

Tuna, ''Belediyenin durumuyla ilgili tüm birimlerden brifingleri almaya başladık. 1 hafta içerisinde tamamlamak istiyoruz, böylece belediyenin de röntgenini çekmiş olacağız. Sonrasında yol haritasını çizeceğiz. Herkesin gönlü rahat olsun. Ortak akılla Ankara’yı en güzel şekilde yöneteceğiz'' açıklamasında bulundu.

Öte yandan Melih Gökçek Ankara ile ilgili paylaşımlarına Twitter hesabından devam ediyor. Ahmet Hakan da Kanal D ana haber bülteninde Gökçek'in bu davranışı, 'Kendisini hala başkan sanıyor' diyerek yorumladı.

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