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Melih Gökçek: Ankara katliamını HDP-PKK yaptı!

HDP'li milletvekillerine: Bu işin arkasında PKK var. Ölenler marjinal gruplar, bunların umurunda değil. Bu gülücükler atılır mı ya

25 Ekim 2015 03:16

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Suruç, Diyarbakır ve Ankara'da meydana gelen katliamları PKK ve HDP'nin birlikte yaptığını iddia etti.

Suruç katliamından sonra HDP'lilerin götürerek polise teslim ettikleri kimliğin üzerinde kan olmamasını "kanıt" olarak sunan Gökçek, Bomba patladığında işin mantığına baktığınızda kimliğin paramparça olması lazım. Üzerinde bir damla kan var mı? Çok aptalca, çok salakça düşmüşler. Polisin bu işin üzerine gitmesi lazım" dedi. Suruç'taki katliamın Şeyh Abdurrahman Alagöz gerçekleştirildiğini açıklayan Emniyet, Ankara'daki katliamda 102 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan canlı bombalardan birinin de Abdurrahman Alagöz'ün ağabeyi Yunus Emre Alagöz olduğunu duyurmuştu. 

 

A Haber'de konuşan İbrahim Melih Gökçek, 102 kişinin hayatını kaybettiği Ankara katliamından 1 gün sonra düzenlenen ve HDP'li milletvekillerinin de katıldığı yürüyüşe ait fotoğrafları da canlı yayında gösterdi. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve yanındaki milletvekillerinin fotoğraflarda gülümsediğini iddia eden Melih Gökçek, "Bu işin arkasında PKK var. Ölenler marjinal gruplar, bunların umurunda değil. Bu gülücükler atılır mı ya" dedi.  

Ankara'daki saldırının tamamen HDP'ye yaradığını savunan Melih Gökçek, gar önündeki bombalı eylemin 1 Kasım'da yapılacak genel seçimlerde HDP'nin oylarını artırmak için düzenlenmiş olabileceğini iddia etti. Selahattin Demirtaş'ın tören sonrasında yaptığı konuşmayı eleştiren Gökçek, "Bu son olay da oy içindi, HDP'nin oyları düşmeye başlamıştı" diye konuştu.

 

 

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