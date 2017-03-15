Melih Gökçek: İsviçre'deki o manşeti FETÖ'nün verdiği parayla attılar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İsviçre'deki Blick gazetesinin attığı manşetin arkasında FETÖ'nün olduğunu iddia etti

Ülke TV'de Mehmet Acet'in konuğu olan Gökçek, Avrupa ile yaşanan krizde FETÖ'nün parmağı olduğunu savunurken, “İsviçre'de Osmanlı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren gösterinin FETÖ'cüler tarafından yapıldığını” öne sürdü.

Gökçek şu ifadeleri kullandı:

"İsviçre'nin bu kadar bize düşmanlık yapması mümkün değil, bu FETÖ'nün organizasyonu"

"Bu maskelerin arkasında hep FETÖ'cüler var. Bunlar İsviçreli değil. İsviçre'nin bu kadar bize düşmanlık yapması mümkün değil. Bu tamamen bir organizasyon. Bu yürüyenler FETÖ'cü. Avrupa'da bizi tamamen kamuoyunun gözünden düşürmeye çalışıyorlar. Ve bizi düşman etmeye çalışıyorlar."

'FETÖ parayı basıyor'

İsviçre'deki Blick gazetesinin Türkçe manşet atmasını da değerlendiren Gökçek "Bu, parayla yapılıyor. FETÖ parayı basıyor, manşeti attırıyor. FETÖ şu anda Avrupa basını üzerinde de inanılmaz bir şekilde etkin. Bazıları zaten yürekten bize düşmanlar" dedi.

‘Wilders tam bir kırma, annesi Endonezyalı, karısı Macar, güya faşistlik taslıyor'

“FETÖ'nün Türk düşmanlığı için kendilerine uygun liderler bulduğunu” iddia eden Gökçek "Her ülkedeki faşist lider bunlar için bulunmaz nimet. (Aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert) Wilders'in kim olduğunu söyleyelim önce. Bu ırkçı liderin annesi Endonezyalı, karısı ise Macar. Tam bir kırma Hollandalı. Güya faşistlik taslıyor" diye konuştu.

‘Artık Avrupalı olmak istemiyoruz'

"Biz artık Avrupalı olmak istemiyoruz" diyen Gökçek şunları söyledi:

"Bu adamın yaptığı tamamen ırkçılık. Bu Avrupa'ya yarar getirmez. Avrupa'da 3 milyon Türk yaşıyor. Avrupa Türkiye'den korkuyor. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan diye biri gelmiş. 70 cent'e muhtaç olan bir ülkeyi almış kalkındırmış nereden nereye getirmiş."