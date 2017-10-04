T24 LogoT24 Logo
Gündem

Melih Gökçek istifa iddialarını yanıtladı: Fitne peşinde olanlar boşa uğraşırlar

"Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmak ümmetin her ferdinin görevidir"

04 Ekim 2017 04:17

Ankara Büyükşehir Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği iddialarının ardından açıklama yaptı.

Milat gazetesi'nde konuşan Melih Gökçek “Şer odaklarının fitne çabalarına asla pirim vermeyeceğiz. Öyle bir hava meydana getiriyorlar ki her söylediğinizi bir yerlere çekerek algı operasyonu yapıyorlar. Şunu söylemek isterim ki Recep Tayyip Erdoğan’a destek olmak ümmetin her ferdinin görevidir. Çünkü Sayın Erdoğan sadece Türkiye’nin değil ümmetin lideridir. Fitne peşinde olanlar boşa uğraşırlar” dedi.

'Şu an böyle bir şey yok ama olmayacağı anlamına gelmez'

Bugün AKP grup toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gökçek'in istifasının istendiği yönündeki iddialara ilişkin olarak, "Herhangi bir birim; partimizin belediye başkanları olur, il başkanları olur vesaire... Bu süreç içerisinde bu tür gelişmeler olur. Ama şu anda böyle bir şey önümüzde yok. Ama bundan sonra da olmayacağı anlamına kesinlikle gelmez. Çünkü bir değişimi dönüşümü biz seçime kadar yaşıyoruz, yaşayacağız ve o metal yorgunluğu dediğim konu, tüm bunları kapsayan bir konuydu” demişti.

ETİKETLER

melih gökçekistifaiddiarecep tayyip erdoğanfitne

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24