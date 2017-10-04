Melih Gökçek istifa iddialarını yanıtladı: Fitne peşinde olanlar boşa uğraşırlar

Ankara Büyükşehir Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği iddialarının ardından açıklama yaptı.

Milat gazetesi'nde konuşan Melih Gökçek “Şer odaklarının fitne çabalarına asla pirim vermeyeceğiz. Öyle bir hava meydana getiriyorlar ki her söylediğinizi bir yerlere çekerek algı operasyonu yapıyorlar. Şunu söylemek isterim ki Recep Tayyip Erdoğan’a destek olmak ümmetin her ferdinin görevidir. Çünkü Sayın Erdoğan sadece Türkiye’nin değil ümmetin lideridir. Fitne peşinde olanlar boşa uğraşırlar” dedi.

'Şu an böyle bir şey yok ama olmayacağı anlamına gelmez'

Bugün AKP grup toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gökçek'in istifasının istendiği yönündeki iddialara ilişkin olarak, "Herhangi bir birim; partimizin belediye başkanları olur, il başkanları olur vesaire... Bu süreç içerisinde bu tür gelişmeler olur. Ama şu anda böyle bir şey önümüzde yok. Ama bundan sonra da olmayacağı anlamına kesinlikle gelmez. Çünkü bir değişimi dönüşümü biz seçime kadar yaşıyoruz, yaşayacağız ve o metal yorgunluğu dediğim konu, tüm bunları kapsayan bir konuydu” demişti.