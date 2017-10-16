"Melih Gökçek, istifa ettikten sonra da AKP'de kalacak"

Milliyet yazarı Özay Şendir, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen 6 büyükşehir belediye başkanından biri olduğu iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in bu ay bitiminde istifa edeceğini ileri sürdü. Şendir, "Başka bir görev verilse de verilmese de AK Parti’de kalacak" dedi.

Özay Şendir'in "Melih Gökçek istifa için neyi bekliyor?" başlığıyla (16 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

23 Nisan 2018’i bekliyordu Melih Gökçek.

O gün, koltuğunu, önce bir çocuğa devredecek, sonra çok önemsediği Ankapark’ın açılışını yapacak, çok kısa bir süre sonra da koltuğunu yeni sahibine devretmek üzere istifa edecekti.

Başkan’a yakın kaynaklardan kulislere sızan bilgi buydu ama takvim değişti.

Büyük ihtimalle, bu ay bitmeden, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa edecek Melih Gökçek.

Başka bir görev verilse de verilmese de AK Parti’de kalacak.

Bu bilgiyi verenler, Osman Gökçek’in Mart 2019 seçimlerinde Keçiören’den belediye başkanlığına aday olacağını da söylüyorlar ama kulis bilgileri bunlar, bugün doğru olsa bile yarın değişebilir ya da kasıtlı olarak sızdırılmıştır, bekleyip görmek gerekir.

Kesin olan tek şey, Melih Gökçek’in, bu kez hiç istemese dahi, gündemin ana maddelerinden biri olacağı...

"Bence Cumhurbaşkanı'na yazın siz"

Çocukların serviste unutulduğu, tecavüze uğradığı, dayak yediği bir ülkede, okul servislerinin camları siyah filmle kaplı olamaz diye yazmıştım önceki hafta.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan duruma el atmasını istemiştim, geçen hafta bir kez daha tekrarladım çağrımı.

Cuma günü, kızımı okuldan alırken, bir veli geldi yanıma, onun da kızı ilkokula gidiyormuş.

“Servis camlarının filmle kaplı olması konusunda çok haklısınız ama siz Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben yazmalısınız” dedi.

Niye diye sordum, “Baksanıza TEOG başta bir sürü konuda ancak Cumhurbaşkanı devreye girince durum düzeldi, bence öyle yapın” dedi.

Tamam, yaptım işte...

Biz Türk değil miyiz?

”Türk milleti sabırlıdır.”

Anonim bir tanımlama bu da, daha yeşil ışık yanar yanmaz kornaya basılan ülke hangisi acaba? ”Türkler ne savaşta ne barışta hile yapmazlar. Fırsattan istifadeye tenezzül etmezler...”

İslam felsefesi yazarı El-Cahiz söylemiş bu sözü. Arıza şeridinde bile trafik tıkanan, her kavşakta kafadan girmeye çalışan uyanıkların yaşadığı ülkeyi biliyor musunuz?

”Yaşlılık hiçbir yerde Türkiye’de olduğu kadar saygıya değer olmadığı için yaşlı Türkler günlerini pek tatlı geçirirler.”

İtalyan asıllı Fransız gazeteci Ubicini’ye ait bu cümle. Toplu taşıma araçlarında yaşlı gördüğünde uyuma numarası yapan öğrenciler, yaya geçidinde bile üzerine araba sürülen yaşlılar hangi ülkede yaşıyor acaba?

Aldattı ama yeğeniyle değil savunması...

Boşandığı eşi Murat Başoğlu’nun teknede yeğeniyle görüntülenmesinden sonra ilk kez konuşmuş Hande Bermek.

“Tek kare fotoğraf onlara ait” demiş, “Aralarında amca-yeğen ilişkisi var” demiş, “Murat’a güveniyorum”, “Diğer karelerin onlara ait olduğu şaibeli” demiş, demiş de demiş.

Bir kadının gelmek zorunda kaldığı noktaya bakın, kocasının kendisini öz yeğeniyle değil, başkasıyla aldattığına ikna etmeye çalışıyor kamuoyunu.

Yazık çok yazık gerçekten...