T24 LogoT24 Logo
Gündem

Melih Gökçek istifa ederken ağlamıştı; o bürokrat görevden alındı

Mustafa Tuna'nın göreve getirilmesinden bu yana Gökçek döneminde çalışan bir çok isim görevden alındı

06 Şubat 2018 16:33

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP'ye yönettiği metal yorgunluk eleştirisi ardından, "Başarısız olduğumu düşündüğüm için değil, ülkemi lider ülke yapacağına inandığım Recep Tayyip Erdoğan istediği için" diyerek istifa eden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in görevden ayrılışı sırasında gözyaşlarına boğulan ANKET A.Ş Genel Müdürü Belma İlhan görevden alındı.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına Mustafa Tuna'nın getirilmesinden bu yana Gökçek döneminde çalışan bir çok isim görevden alındı. Yeni başkan Mustafa Tuna son olarak ANKET A.Ş (Ankara Kültür Etkinlikleri Ticaret A.Ş) Genel Müdürü Belma İlhan'ı görevden aldı.

ANKET A.Ş, Gökçek döneminde, belediyenin kültür, sanat, reklam, tanıtım hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştu.

ETİKETLER

ankaramelih gökçekhaberTayyip ErdoğanBelma İlhanhabergörevden alındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24