Melih Gökçek istifa ederken ağlamıştı; o bürokrat görevden alındı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP'ye yönettiği metal yorgunluk eleştirisi ardından, "Başarısız olduğumu düşündüğüm için değil, ülkemi lider ülke yapacağına inandığım Recep Tayyip Erdoğan istediği için" diyerek istifa eden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in görevden ayrılışı sırasında gözyaşlarına boğulan ANKET A.Ş Genel Müdürü Belma İlhan görevden alındı.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına Mustafa Tuna'nın getirilmesinden bu yana Gökçek döneminde çalışan bir çok isim görevden alındı. Yeni başkan Mustafa Tuna son olarak ANKET A.Ş (Ankara Kültür Etkinlikleri Ticaret A.Ş) Genel Müdürü Belma İlhan'ı görevden aldı.

ANKET A.Ş, Gökçek döneminde, belediyenin kültür, sanat, reklam, tanıtım hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştu.