Melih Gökçek'in 'yılın skandalı' dediği olayın kahramanı Osman Gökçek'in sınıf arkadaşı çıktı!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, tarihi Hacı Bayram-ı Veli Camisi’nde çekilen bir klipte drift yapılan görüntüler üzerine Mansur Yavaş'ı hedef göstermiş ve "Yılın skandalı" ifadelerini kullanmıştı. Cami önünde drift yapan kişinin Melih Gökçek'in oğlunun arkadaşı olduğu ve Gökçek'lerin kanalı Beyaz TV'de program yaptığı ortaya çıktı.

Tarihi Hacı Bayram-ı Veli Camisi’nde bir klip çekimi için drift yapan bir motosiklet ile video çalışmasının yapılmasını eleştiren Gökçek, “Yılın skandalı… Mansur Yavaş’ın yakın adamlarından Alper Kaya, kent konseyinin ve basın müşaviri Volkan Gültekin’in talimatı ile Hacı Bayram-I Veli hazretlerinin türbesi önünde şerefsizce motosikletle drift yaptı. Mansur Yavaş başka yer bulamadın mı? Tam CHP’li oldun…” ifadelerini kullandı.

Drift yapan kişi Osman Gökçek'in okul arkadaşı çıktı!

Gökçek’in “şerefsiz” diyerek hedef aldığı olayda motoru kullanan Alper Kaya isimli kişinin ise Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in arkadaşı olduğu, sosyal medyada Kaya’nın geçmiş yıllarda Gökçeklerin kanalı Beyaz TV’de program yaptığı ortaya çıktı.

"Bu çırpınışların geçmişte yaptıklarını temizlemekten kurtaramaz"

ABB’nin Basın Müşaviri Volkan Gültekin. Melih Gökçek'e verdiği yanıtta, "Defalarca söyledik ama vazgeçmiyorsun. Bu çırpınışların ne seni FETÖ parselciliğinden ne de geçmişte yaptıklarını temizlemekten kurtaramaz" ifadelerini kullandı.

İşte o açıklama: "Bugün trolbaşı ve bazı trollerinin Hacı Bayram-ı Veli’nin manevi huzuru önünde yapılan bir çekim üzerinden Ankara Kent Konseyi’ni, şahsımı ve bizlerin üzerinden Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ı hedef aldığı paylaşımlar yapılmıştır.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Kent Konseyi’nin yaptığı film için kentin sembol noktalarında çekimler yapılmıştır. Ankara sporcularının yer aldığı çekimlerde motosiklet sporcularının Hacı Bayram Veli Türbesi’nin önünden Türk Bayrağımız ile geçmesi planlanmıştır.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairemiz tarafından paylaşılan görüntülerdeki çekimin yapılması için yazılı/sözlü hiçbir talimat verilmemiştir. Kent Konseyi’nden edindiğimiz bilgiye göre çekim planında böyle bir akış da yer almamıştır.

Söz konusu diğer görüntüler, bilgimiz ve akış dışında çekilmiş olup Ankara Kent Konseyi de bu konuyla ilgili açıklama yayınlamıştır.

Şahsen ben de, Siirt/Tillo’lu bir seyit torunu olarak bu görüntüleri tasvip etmiyorum. Kent Konseyi’nin açıklamasına göre de, bilgileri dışında yer alan bu görüntüler klipte yer almamış, bu çekimle ilgili sorumluluğu olanlar gerektiği şekilde uyarılmıştır."