Melih Gökçek'in projesi Ankapark'ın kapısına kilit vuruldu

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, 750 milyon dolar harcadığı ‘batık proje’ Ankapark’ta kriz büyüdü.Bir kez daha elektriği kesilen Ankapark'a elektrik şirketi tarafından haciz uygulanacağı belirtiliyor. Ankapark'ın kapısına kilit vurulurken ABB Başkanı Mansur Yavaş, bu alanı nasıl değerlendireceklerini vatadaşlara soracağını söyledi.

Tesisin elektrik borcunu ödeyemeyen işletici şirket, elektrik dağıtım şirketiyle uzlaşamayınca park karanlıkta bırakıldı. Tesisin elektrikleri Aralık 2019’da borç nedeniyle kesildi. Elektrik dağıtım şirketiyle görüşen Ankapark’ın işletmecileri, borcun bir bölümünü ödeyerek yapılandırma yoluna başvurdu. Yapılandırmanın ardından açılan parkın elektriklerinin bir süre önce yeniden kesildiği bildirildi. İşletmeci şirketin, birikmiş borçların ödenmesi için yeni bir adım atmadığı öne sürülürken elektrik dağıtım şirketinin öngörülen ödeme süresi tamamlandığında haciz yoluna gideceği öğrenildi. Tartışmalı şekilde Atatürk Orman Çiftliği arazisine inşa edilen ve ‘turist rekoru’ kıracağı iddia edilen Ankapark, beklenilen ilgiyi göremeyince kapatıldı. Başkentin göbeğinde koca bir demir yığını haline dönüşen tesisin girişlerine kilit vurulurken personelin büyük bölümü işten ayrıldı. Çürümeye terk edilen oyuncakların bakımını yapmakla görevli personel de ödeme alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı.

Mansur Yavaş: Halka soracağız

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark’a çok pahalı binalar ve konferans salonları yapıldığını anlatarak, “Vatandaşlarımızla birlikte burayı nasıl değerlendireceğiz diye bakacağız, bazı projelerimiz var ama tabii ki vatandaşlarımıza sorarak karar vereceğiz” dedi.