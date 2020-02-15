Melih Gökçek'in 'çılgın kavşakları' Mansur Yavaş'ın da başına dert oldu: Sormayın, ben de kayboldum

Gazetecilerle bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bilkent kavşağına yönelik şikâyetlere, "Sormayın, o kavşakta ben de kayboldum" diye yanıt verdi.

Eski Başkan Melih Gökçek döneminde yapılan ve “çılgın kavşaklar” olarak anılan Malazgirt Bulvarı’ndaki ve Ostim-Batıkent kavşağındaki altgeçitlerden Yavaş da şikâyetçi oldu. Yavaş, sinema oyuncusu Fatma Girik’in Ankara’da tedavi olduğu sırada Şehir Hastanesi’ne gitmeye çalışırken yanlış yerden döndüğünü ve hastaneye ulaşmak için iki kez tur attığını anlattı. Yavaş, “Vallahi kavşağı haritayla çalışmak gerekiyor. Ancak bu kadar kötü ve karmaşık planlanabilir” diye yakındı.

Şehir merkezini Bilkent Üniversitesi Kampusu, Bilkent Yerleşkesi ve şehir hastanesini bağlayan bu kavşaktaki sorun, şimdilik uyarı tabelalarıyla çözülmeye çalışılıyor.