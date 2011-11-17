-Melih Gökçek ifade verdi ANKARA (A.A) - 17.11.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hakkında ''yargı kararını uygulamadığı'' iddiasıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade verdi. Avukatı Fatih Atalay ile akşam saatlerinde adliyeye gelen Gökçek'in ''şüpheli'' sıfatıyla verdiği ifadeyi, Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Tezel aldı. Gökçek, adliyeden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, Çankaya Belediyesinin bulunduğu suç duyurusu üzerine soruşturma yürütüldüğünü söyledi. Soruşturmanın, ''Küçükesat'taki bir imar planına ilişkin idare mahkemesince verilen kararı uygulamadığı'' iddiasıyla yürütüldüğünü kaydeden Gökçek, ''Yeni bir konu değil. Belki 5 yıllık... Çankaya Belediyesinin başımıza açtığı gailelerden biri'' diye konuştu.