Melih Gökçek için yeni iddia: Gece uzun olacak...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifa edeceği yönündeki iddialara bir yenisi daha eklendi. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın iddiasına göre Gökçek bu gece (14 Ekim 2017) "herkesin beklediği" kararı birlikte çalıştığı personele açıklayacak.

CHP'li Yarkadaş, adı istifa edeceği iddia edilen belediye başkanları arasında geçen Ankara Büyükşegir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasına ilişkin yeni iddialardabulundu. Yarkadaş sosyal medya hesabından "Melih Gökçek, bu gece herkesin beklediği kararı birlikte çalıştığı personeline açıklayabilir... Gece uzun olacak" açıklamasını yaptı.