Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "En kısa sürede istifalarını vereceklerine inanıyorum" ifadesiyle işaret ettiği isimlerden biri olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili olarak "Angara'nın bağları da, parsel parsel yolları, ne zaman paralel oldun da, galdıramıyon golları… Türkiye'nin başkenti Ankara'nın belediye başkanı Melih Gökçek, bizzat asrın liderimiz tarafından istifaya zorlanıyor, bizzat Bülent Arınç “Ankara'yı parsel parsel sattığını” söylüyor, cukkalama iddiaları ansiklopedi büyüklüğünde" dedi.

Özdil sözlerine, "Kadir Topbaş her neye bulaştıysa…

Kadir Topbaş'a oy verenlerin hiç sorumluluğu yok mu?

Melih Gökçek her ne yaptıysa…Kendisine oy verenlerin desteğiyle yapmadı mı?" diye devam etti.

Özdil'in "Teflon millet" başlığıyla (21 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'un belediye başkanı Kadir Topbaş, bizzat kendi genel başkanı tarafından istifa ettirildi, fetoculuktan, imar yolsuzluklarına kadar çok ağır iddialar var, her sene 11 milyar dolar bütçe kullandı, 14 senede toplam 154 milyar dolar para harcadı, bu inanılmaz harcamaya rağmen İstanbul eskisinden daha yaşanmaz hale geldi.

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İzmir büyükşehir belediye başkanı Aziz Kocaoğlu, 14 senedir görev başında, kendisini sevmeyenler dahil, boğazından tek kuruş haram geçti diyebilen yok, Akp'li rakibi bile “Aziz Kocaoğlu evimi, cüzdanımı, hatta ailemi bile emanet edebileceğim kadar dürüst adamdır” diyor, başka belediyelerin 40 milyon euro'ya yaptığı arıtma tesisini, 15 kat ucuza, üç milyon dolara yaptı, İstanbul'da metronun kilometresi 140 milyon lira, İzmir'de aynı metronun kilometresi 40 milyon lira, İzmir büyükşehir belediyesinin uluslararası kredi notu Türkiye'nin kredi notundan yüksek, feto'nun merkez üssü İzmir olmasına rağmen İzmir'de feto'ya bulaşmış bi tek belediyeci bile yok.

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Angara'nın bağları da, parsel parsel yolları, ne zaman paralel oldun da, galdıramıyon golları… Türkiye'nin başkenti Ankara'nın belediye başkanı Melih Gökçek, bizzat asrın liderimiz tarafından istifaya zorlanıyor, bizzat Bülent Arınç “Ankara'yı parsel parsel sattığını” söylüyor, cukkalama iddiaları ansiklopedi büyüklüğünde.

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Eskişehir büyükşehir belediye başkanı Profesör Yılmaz Büyükerşen, devletin milletin tek kuruşunu heba etmedi, mucizevi vizyonuyla pasaportsuz gidilebilen Avrupa şehri yarattı, Porsuk'ta gondollar dolaşıyor, senfoni konserlerinde kuyruk oluyor, opera bale kapalı gişe oynuyor, şehir tiyatrosu Türkiye'nin en iyisi, Kurtuluş Savaşı, cam, balmumu gibi, örneği olmayan müzeler kurdu, elinde fotoğraf makinesiyle dolaş, ağaçsız tek kare çekemezsin, milyon metrekare büyüklüğünde parklar var, planetaryum, gençlik merkezleri, denizi yok ama plajı var, köy çocuklarına yelken kursları veriliyor, caddeler heykellerle süslü, engelli vatandaşlarımızın kimseden yardım almadan dolaşabildiği, sosyal hayata katılabildiği tek şehir, Masal Şatosu'nu Kapadokya'dan fazla turist geziyor, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli markaları için çekim alanı oldu, sürekli yeni mağaza açılıyor, dünya çapında “örnek şehircilik” ödülleri kazanıyor. Şaibe denilen kavram, bu belediyenin kapısından içeri giremiyor.

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Bursa büyükşehir belediye başkanı, bizzat kendisini o koltuğa oturtan genel başkanı tarafından istifaya zorlanıyor, bizzat kendi genel başkanı “sorunlu” olduğunu söylüyor, feto'yla bağlantıları konuşuluyor.

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Aydın büyükşehir belediye başkanı Özlem Çerçioğlu, belediye başkanı olmadan önce nasıl yaşıyorsa, yine öyle yaşıyor, görevi dışında makam otomobili kullanmıyor, haftasonları kendi otomobilini kendisi kullanıyor, alışverişini kendisi yapıyor, hava kirliliğini çözdü, Aydın'ı daha yeşil yaptı, tek örnek vereyim, kamulaştırdığı 177 dönüm araziye mis gibi alışveriş merkezi dikmek yerine, park yaptı! Rantçılar değil, halk kazandı. Topuklu efe… Rant yağmacılarına fırsat vermediği için, belediyenin kapısına tabut bıraktılar, mermi bıraktılar, hiçbirine pabuç bırakmadı.

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Düzce istifa ettirildi, Niğde istifa ettirildi, Balıkesir istifa ettiriliyor, durum o kadar vahim ki, istifa etmezlerse “bedeli ağır olur” deniyor, “20'den fazla Akp'li belediye başkanı görevden alınacak” deniyor.

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Tunceli Ovacık'ın belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Türkiye'nin ilk ve tek Komünist Partili belediye başkanı… Üç bin nüfuslu ilçede 10 bin kitaplı iki kütüphane açtı, bayram seyran 24 saat açık… Belediyeyi borçlu devraldı, kâra geçirdi, gelir gider tablosunu dev boyutlu pankart yaptı, vatandaş görsün okusun incelesin diye belediye binasına astı, Hazine arazisinde tarım yaptırıyor, organik nohut, fasulye, patates üretiyor, yoksul vatandaşlara dağıtıyor, ayıklama-paketleme, onlarca aile iş sahibi oluyor, belediye bünyesinde kurduğu kooperatifle, 216 bin polen çeşidi barındıran Türkiye'nin en kaliteli balını üretiyor, nohut ve fasulyeyle birlikte 81 şehre satıyor, makam aracı kullanmıyor, kendi otomobilini kullanıyor, deposunu kendi cebinden dolduruyor, toplu taşımayı ücretsiz yaptı, vatandaşlar otobüse 365 gün bedava biniyor, engelli vatandaşlar evlerinden taksiyle alınıyor, nereye isterse oraya götürülüyor, parasını belediye ödüyor, Türkiye'nin en ucuz su faturası geliyor, öğrencilere burs veriyor. Elbette küçücük bir ilçe ve romantik uygulamalar, ancak, eğer istenirse neler yapılabildiğini gösteren namuslu bir belediye başkanı.

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Örnekler çoğaltılabilir. Mesele parti meselesi değil… Hakkında olumsuz yazı yazamayacağımız Akp'li Mhp'li başkanlar var.

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Demem o ki.

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İnsan oy verirken biraz dikkat eder kardeşim!

*

Kadir Topbaş her neye bulaştıysa…

Kadir Topbaş'a oy verenlerin hiç sorumluluğu yok mu?

Melih Gökçek her ne yaptıysa…

Kendisine oy verenlerin desteğiyle yapmadı mı?

*

Vay efendim, böyle olsun istememiştik, ne bileydik biz filan.

Yok öyle!

İyisi senin sayendeyse, kötüsü de senin sayende değil mi?

*

Fetoculuk işleri, yolsuzluk işleri, bilinmiyor muydu? Bile bile lades değil miydi senin yaptığın? Ortak değil misin bu vebale? Göz göre göre devam etmesini teşvik etmedin mi? Azmettirici değil misin? Kirlilik bana yapışmaz diyerek sıyrılabileceğini mi sanıyorsun?

*

Bunlar tencere dibin kara…

Sen teflon tava mısın?