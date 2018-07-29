T24 LogoT24 Logo
Gündem

Melih Gökçek "hangimizin kedisi daha tatlı" diye sordu; Ahmet Hakan'dan cevap geldi: Seninki ezik

İkili arasında yıllardır süren atışmalar hız kesmeden devam ediyor

29 Temmuz 2018 20:30

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın twitter atışmaları bu kez 'evcil hayvan kıyaslama' şeklinde devam etti. Gökçek, Twitter hesabı üzerinden kendi kedisinin ve Hakan'ın kedisinin fotoğrafını paylaştıktan sonra "İki aynı cins kedi, biri benim, biri Ahmet Hakan'ın. Hangisi daha sempatik? Hangisi benim, hangisi Ahmet Hakan'ın?" şeklinde takipçilerine soru yöneltti.

İlk cevap verenlerden birisi olan Ahmet Hakan, "Senin kedi ezik, benim kedi paşa" dedi.

ETİKETLER

melih gökçekahmet hakankedilerankaratwittersosyal medya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24