Melih Gökçek: Hangi şerefsiz uydurdu o tweeti?

Mizahi haber sitesi Zaytung'un yaptığı haberi gerçek sanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, “Gezi Parkı’ndaki marjinal örgütlerin çadırlarından çıkan vahşet planları” adı altında paylaşımlarda bulunduğu iddia edildi. Kendisine komplo kurulduğunu iddia eden Gökçek, Twitter hesabından 'hangi şerefsiz uydurdu o twiti?' dedi.

Söz konusu sitede yayınlanan haberde, direnişçilerin çadırlarından atom bombasının nasıl yapıldığını anlatan dökümanların çıktığı söyleniyordu. Yaptığı paylaşımı desteklemek amacıyla atom bombası planlarının yer aldığı eski bir gazete sayfasını delil olarak gösteren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Gezi Parkı’ndaki 'marjinal grupların' çadırlarında atom bombası hazırlığı yaptığını iddia etti.

Gökçek bir süre sonra tweeti sildi, ancak takipçilerinin aldığı ekran görüntüsü sayesinde GÖkçek'in paylaşımı sosyal medyada hızla yayıldı.

İşte Gökçek'in Twitter'dan paylaştığı o haber:

Melih Gökçek, çıkan haberler üzerine Twitter'dan çok sert tepki gösterdi.