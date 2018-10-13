Şarkıcı Hilal Cebeci, 'Bella Ciao' (Çav Bella) adlı halk şarkısını İtalyanca olarak seslendirdiği bir klip yayınladı. Hilal Cebeci, klibin ardından kendisine yöneltilen eleştiriler için, "Benim babam bir devrimci olarak öldü, işkence gördü akciğer kanseri oldu ülkesi için, siz ne yapıyorsunuz. Türkiye'de sol bitmiş" dedi. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Cebeci'nin klibini değerlendirerek Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in İspanyol Netflix dizisi La Casa De Papel için "Üst akıl, bu diziyle yeni bir Gezi planlıyor!" açıklamasını hatırlattı. Gökçek'e seslenen Ahmet Hakan, "Melih Gökçek gör bunu: Hilal Cebeci poposuyla yeni bir Gezi planlıyor!" diye yazdı.

"Dizi ile klip arasındaki tek fark: Popo!"

Dizi ile klip arasındaki tek farkın, Hilal Cebeci’nin klip boyunca salladığı poposu olduğunu kaydeden Hakan, Hilal Cebeci'nin klibinin Melih Gökçek’in işaret ettiği türden göndermeler içerdiğini belirtti. Hakan, dikkatini çeken mesajları şöyle özetledi: "Klipte de kırmızı kıyafetliler var. Klipte de Gezi’ci dizinin tüm kozları kullanılmış. Klipte de turuncu tulumlular bir şeyler çeviriyor.Klipte de bir üst akıl ya da bir üst akılsızlık var."

"Melih Başkan! Melih Başkan!"

Ahmet Hakan Melih Gökçek'in paslandığına işaret ederek, "Poposuyla ikinci Gezi’yi başlatmak isteyen Hilal Cebeci’yi nasıl olur da gözünden kaçırırsın yahu?" değerlendirmesinde bulundu.

"Taksicilik mesleği büyük tehlike altında"

Öte yandan Ahmet Hakan, İçişleri Bakanlığı tarafından taksiciler için yayımlanan talimatı köşesine taşıyarak, hem tralimatı hem de mesleğe ilişkin olası dönüşlerini şu şekilde yorumladı: "Taksiciler araç içinde sigara içemeyecekmiş, taksiciler uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunamayacaklarmış. Araçlar bakımsız ve kirli olmayacakmış. Araçta pazarlık usulü yolcu taşınmayacakmış. İyi ama bunlar yapılırsa ortada ne taksici kalır ne taksi...Amaç mesleği öldürmek midir nedir anlamadım ki?"

Ahmet Hakan'ın "Melih Gökçek gör bunu: Hilal Cebeci poposuyla yeni bir Gezi planlıyor!" başlığıyla (13 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz