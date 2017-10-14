"Melih Gökçek, gelecek hafta istifa edecek" iddiası

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in uzun süredir istifa edeceği söylentileri var. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Sırbistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Gökçek'le istifa konusunun konuşulduğunu doğrulamıştı. Bu konuyla ilgili olarak Gökçek'in gelecek hafta istifa edeceği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sırbistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere, “Sayın Gökçek ile biz, Külliyemizin hemen karşısında, biliyorsunuz, 15 Temmuz Şehitler Abidesi’nin mekânının yan tarafında bir müze ve otopark projesi olayı vardı. Ne oldu vesaire diye, bu konuyla alakalı kendisini bir çağıralım dedik. Bu vesileyle o konulara da, yani sizin ifade ettiğiniz konulara da girme durumu oldu. Bunları aramızda konuştuk, görüştük. Daha önce de söylediğim gibi olay sadece Melih Bey’in şahsında olan şeyler değildir” diyerek istifa konusunun konuşulduğunu açıklamıştı.

Gökçek ise Saray'daki görüşmede istifanın konuşulmadığını söyleyerek iddiaları reddetmişti.

Odatv'nin haberi aynen şöyle:

Odatv’nin AKP kulislerinden edindiği bilgilere göre Gökçek görevi bırakmak için Erdoğan’dan bugün yapılan Kanal Ankara ihalesinin tamamlanmasına kadar süre istedi. Bugün gerçekleştirilen ihaleyi 89 milyon lirayla İncekaya İnşaat ve Enam İnşaat Ortaklığı kazandı.

İhalenin sonuçlanmasının ardından Melih Gökçek’in de belediye başkanlığını önümüzdeki hafta başında bırakacağı öğrenildi.