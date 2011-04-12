-MELİH GÖKÇEK GAZETECİYE TAZMİNAT ÖDEYECEK ANKARA (A.A) - 12.04.2011 - Hürriyet gazetesi muhabiri Süleyman Demirkan, Kızılırmak suyunun Ankara'da kullanılmasına ilişkin bir haberi üzerine, kendisini ''talimatla'' ve ''yalan'' haber yazmakla suçlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten 5 bin lira manevi tazminat kazandı. Yargıtayın bozma kararının ardından Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesinde tekrar görülen davanın duruşmasına Demirkan'ın avukatı Fırat Mengü ile Gökçek'in avukatı Hasan İzzet Baysal katıldı. Avukat Mengü, davanın kabul edilerek, Gökçek'in müvekkiline tazminat ödemesine karar verilmesini istedi. Avukat Baysal ise eski savunmalarını tekrarladığını belirterek, tazminat isteminin reddini talep etti. Hakim Selim Sarıkaya, davayı kısmen kabul ederek, Gökçek'in, gazeteci Demirkan'a 5 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini açıkladı. Dava dilekçesinde, gazeteci Demirkan'ın, 21 Haziran 2007'de Hürriyet gazetesinin Ankara ekinde, ''Kızılırmak Suyu Olmaz'' başlıklı haber hazırladığı belirtiliyordu. Haberde, Büyükşehir Belediyesinin, Kızılırmak'tan Ankara'ya su getirme projesinin DSİ'nin raporu doğrultusunda uygun görülmediği ve rapora göre suyun getirilmesinin sakıncalarına yer verildiği kaydedilen dilekçede, haber üzerine basın toplantısı düzenleyen Gökçek'in, Demirkan'ı ''talimatla'' ve ''yalan'' haber yazmakla suçladığı ifade ediliyordu. Gökçek'in basın toplantısındaki sözlerine de yer verilen dilekçede, Gökçek'in, ''Seni yalancılıkla itham ediyorum'' ve ''Siz Emin Çölaşan ile çok samimi olabilirsiniz. Onun talimatıyla da haber yapabilirsiniz'' gibi ifadeleriyle Demirkan'ın mesleki şahsiyetini ağır şekilde zedelediği kaydedilerek, 10 bin lira manevi tazminat talep ediliyordu.