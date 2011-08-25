Melih Gökçek futbolu bıraktı!

T24 - Son olarak 'şike' soruşturması kapsamında ifadesinin alınmasıyla gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, 'Profesyonel spordan elini çektiği' açıkladı.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten, artık futbolun içinde olmayacağı açıklaması geldi.



Gökçek, Ankara İl Spor Güvenlik Kurulu'nun, spor müsabakalarındaki muhtemel olaylara karşı alınacak tedbirlere ilişkin yaptığı ilk toplantıda konuştu.



Gökçek, futbolda şike iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında savcılığa verdiği ifade ile oğlu Ahmet Gökçek'in başkanlığındaki yönetim kurulunun Yargıtay tarafından ''yok hükmünde sayılması'' kararlarını ima ederek üzüntülü günler yaşadığını söyledi.



Yıllardan beri verdikleri destekle başkentten bir şampiyon takım çıkarmayı hedeflediklerini, ancak bunu başaramadıklarını aktaran Melih Gökçek, ''Bunca emeğe, desteğe rağmen maalesef başkentten şampiyon çıkaramadık.



Uzun zaman da böyle gidecek ve şampiyon çıkmayacak gibi görünüyor. Ben spor hastası bir belediye başkanıyım ama artık profesyonel spordan elimi çekiyorum.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ankaraspor ile ilgili kararı, uygulaması bizi soğuttu. Bu kulüpte yüzlerce amatör sporcu vardı. Bu sporcuların hepsi bu kararlarla dağıtıldı.



Bundan sonra amatörlere ağırlık vereceğim. Profesyonel yerine amatörlere yatırım yapacağız. Ancak sadece futbola değil, tüm branşlara olacak bu yatırımlarımız'' dedi.





Saray tesisleri üniversiteye



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, şu anda Ankaragücü Kulübü'nün kullanımında olan Saray Tesisleri'nin dünyada eşi benzeri olmadığını tekrarladı.



Gökçek, ''Ankara'dan bir şampiyon takım çıkarmak, Kızılay Meydanı'nda şampiyonluk kupasıyla gezmeyi hayal ettik ancak olmadı. Eşi olmayan Saray Tesislerimizi spor akademisi olan bir üniversitenin kullanımına vereceğiz. İnşallah onlar iyi değerlendirir ve o tesislerde yetişen şampiyonlar çıkarırlar'' diye konuştu.



Melih Gökçek, ayrıca, Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon boyunca Ankaragücü Kulübü'ne toplam 840 bin TL ceza kesildiğini, bu cezaların nedeninin ise bazı taraftar grupları olduğunu ifade ederek, tribünlere artık gerçek taraftarların gelmesini istediğini de sözlerine ekledi.





