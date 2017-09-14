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Melih Gökçek: FETÖ'cü bir gazeteci, cımbızla çekilen sözlerimi ABD sözcüsüne sormuş

"Bir Müslümanın insanların felaketini istemesi mümkün değildir"

14 Eylül 2017 18:44

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımların ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'e sorulmasına tepki gösterdi.

Gökçek, "FETÖ'cü bir gazeteci tarafından ABD sözcüsüne söylediklerimin içinden cımbızla çekilen sözler soru olarak sorulmuş" dedi.

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