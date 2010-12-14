-MELİH GÖKÇEK: ''FENERBHÇE İLE DOSTLUK ZEDELENMEZ' ANKARA (A.A) - 14.12.2010 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankaragücü-Fenerbahçe maçının ardından, Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun yaptığı açıklamalara ilişkin, ''Ankaragücü ile Fenerbahçe arasındaki dostluğu, ufak bir hadisenin zedeleyeceğine kesinlikle inanmıyorum'' dedi. Gökçek, ''Kazakistan Dostluk Devlet Madalyası''na layık görülmesi nedeniyle düzenlenen toplantıda, bir gazetecinin ''Ankaragücü ve Fenerbahçe arasında bir takım olaylar yaşandı. Siz bir Fenerbahçeli olarak ve Ankaragücü'nün onursal başkanı olarak, bu tartışmalarla igili neler söylemek istersiniz?'' şeklindeki sorusu üzerine, bu olaylara çok üzüldüğünü söyledi. Bu tarz olayların yaşanmasını tasvip etmediğini ifade eden Gökçek, şunları kaydetti: ''Emre benim Türk futbolunda gerçekten çok takdir ettiğim ve çok sevdiğim birisidir. Yürekten sevdiğim birisidir. Fakat Emre maalesef çok hissi davranıyor, maç içerisinde de... Ben ekrandan seyrettim, maçta değildim. Ekranda çok daha net gördük. 2 defa Ankaragücülü futbolculara ve hakeme çok galiz şekilde ifadeler kullandı. Bu Emre'ye yakışmıyor. Benim sevdiğim Emre'ye yakışmıyor. Türk futbolunun gerçekten altın bir çocuğu olan bir yıldıza yakışmıyor. Bundan dolayı üzüldüm. Ama bunu abartmaya, büyütmeye gerek yok. Ankaragücü ile Fenerbahçe arasındaki dostluğu, ufak bir hadisenin zedeleyeceğine kesinlikle inanmıyorum.'' -KAZAKİSTAN'DAN ''DOSTLUK'' MADALYASI- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Kazakistan Cumhuriyeti tarafından ''Kazakistan Dostluk Devlet Madalyası''na layık görüldü. Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Canseyit Tüymebayev, Gökçek'in makamında düzenlenen törende, Kazakistan'ın bağımsızlık gününün, her yıl 16 Aralıkta kutlandığını, kutlamalar çerçevesinde, Kazakistan ile ilişkiler konusunda emek veren dostlara ''Dostluk'' madalyası verildiğini söyledi. Tüymebayev, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde Ankara Büyükşehir Belediyesinin büyük katkıları olduğunu dile getirerek, ''Sayın Gökçek, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin daha da pekiştirilmesi için her zaman destek veren bir yönetici ve siyasetçi olarak ülkemizde saygı duyulan, takdir edilen bir devlet adamıdır. Dostluk madalyası, halklar arasındaki barışı, dostluğu ve işbirliğini güçlendirme konusunda çalışmalar yapanlara verilen çok değerli bir nişandır. Bu nişanı sayın Gökçek'e takdim etmekten büyük mutluluk duymaktayız'' dedi. Melih Gökçek de böyle bir madalyaya layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu belirtti.