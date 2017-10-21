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"Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşmeden istifa etmeyecek"

"Gökçek CHP'ye geçecek' gibi haberlerin tümü yalan"

21 Ekim 2017 11:37

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "En kısa sürede istifalarını vereceklerine inanıyorum" ifadesiyle işaret ettiği isimlerden biri olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili olarak " CHP’ye geçecek, muhalefete başlayacak gibi haberlerin tümü yalan" dedi. Alçı, sözlerine "Cumhurbaşkanı ile önümüzdeki günlerde görüşme olasılığı var. 'O görüşme istifayı kesinlikle engelleyecek' demiyorum ama hâlâ görüşme olmadan istifa etme niyetinde değil" diye devam etti. 

Erdoğan'ın, genel başkanlığını yürüttüğü AKP'ye yönelttiği "metal yorgunluğu" eleştirileri sonrası il ve ilçe teşkilatları ile belediyelerde çok sayıda kişi istifa etmişti. Kadir Topbaş'ın 13 yıldır sürdürdüğü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden ayrılması sonrası, aralarında Melih Gökçek'in de bulunduğu bir dizi isim istifayla anılmaya başlanmıştı. 

Erdoğan ile son bir kez görüşmek istediği ifade edilen Gökçek'in bu talebinin reddedildiği ileri sürülmüştü. İki isim daha sonra Erdoğan'ın Polonya ziyareti sonrası havalimanında ayaküstü sohbet etmişti. Gökçek'in burada Erdoğan'a “Ben istediğinizi yaparım, yeter ki Ankara’yı kaybetmeyelim” dediği iddia edilmişti.

Nagehan Alçı'nın "İstiklal’in enkazında yürürken..." başlığıyla yayımlanan (21 Ekim 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Melih Gökçek ne bekliyor?

Türkiye’nin şu an tartışmasız bir numaralı gündem maddesi Melih Gökçek. Durum netleşince detaylı yazacağım ancak şimdilik şu kadarını söyleyeyim:

1) CHP’ye geçecek, muhalefete başlayacak gibi haberlerin tümü yalan.

2) Cumhurbaşkanı ile önümüzdeki günlerde görüşme olasılığı var. “O görüşme istifayı kesinlikle engelleyecek” demiyorum ama hâlâ görüşme olmadan istifa etme niyetinde değil...

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