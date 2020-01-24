Melih Gökçek döneminde hazırlanan imar planı iptal edildi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in döneminde hazırlanan ve Ankara Adliyesi’nin yıkılarak yerine Ulaşım Transfer Merkezi yapılmasını öngören imar planı, yargı kararıyla iptal edildi. Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nin başvurusu üzerine alınan iptal kararı Bölge İdare Mahkemesi’nce verildi.

BirGün'de yer alan habere göre; TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Melih Gökçek döneminde hazırlanan bir imar planın daha iptal edildiğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 14 Şubat 2017 tarihinde onaylanan Ankara Adliyesi’nin yıkılarak yerine Ulaşım Transfer Merkezi tasarlanmasına ilişkin imar planı değişikliklerinin Bölge İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği belirtildi.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Adliye binasının yıkımını içeren bu plan değişikliği Ankara’nın karşı karşıya kaldığı birçok planlama sorununun düğümlendiği bir örneğe karşılık gelmektedir. Adliye binası gibi önemli bir kamu kurumunun yer seçimi hem kentsel hem de toplumsal açıdan önem taşımaktadır. Adliye binaları, hukuk tarihine olduğu kadar ülkenin sosyal, kültürel ve siyaset tarihine de tanıklık ederler. Binanın yapılışı, kent içerisindeki konumu ve ulaşılabilirliği, ilişkili olduğu diğer kullanımlarla mekânsal ilişkisi ve mimarisi insana verilen değeri ortaya koymaktadır.”