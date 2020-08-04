Melih Gökçek döneminde 35 milyon dolarlık kamu zararı

Eski başkan Melih Gökçek döneminde özelleştirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraki Belbeton A.Ş. ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 2007-2010 yılları arasında yenileme ve kapasite artırımı için 17 milyon 500 bin dolar yatırım yapılarak alanında Türkiye’nin en iyisi durumuna gelen şirketin değerinin çok altında özelleştirilmesiyle 35 milyon dolara yakın kamu zararına yol açıldığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, 2011 yılında, Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde alınan ABB Meclisi kararı ile şirketin önceki dönemlerden elde ettiği 5 milyon TL’lik kâr, şirketin sermayesine eklendi. Aynı Belediye Meclisi kararı ile şirketin sermayesi 2 milyon TL nakit karşılığı artırılarak şirkete taze para girişi sağlandı. Şirket sermayesine eklenen 2 milyon TL, belediye kaynaklarından karşılandı.

Özelleştirilmesi yönünde karar alınan şirket için daha önce ABB şirketleri ile çok sayıda iş yaptığı belirlenen bir firmaya değer tespiti yaptırıldı. 2012 yılında tamamlanan değer tespitinin ardından şirket, Gökçek ailesi ile dostluk ilişkileri olduğu kamuoyunca bilinen bir ismin sahibi olduğu firmaya devredildi.

16-35 milyon dolar kamu zararı

BirGün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, şirketin özelleştirilme sürecine ilişkin tarafsız bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, şirketin asgari bedelinin 29 milyon dolar, normal bedelinin ise 47 milyon dolar olduğu belirtildi. Özelleştirme tutarı ise kayıtlara, 12,5 milyon dolar olarak geçti. Böylelikle, şirketin 12,5 milyon dolara özelleştirilmesi ile 16-35 milyon dolar kamu zararı oluştuğu ifade edildi.

Belediye adına değer tespiti yapan firmanın hazırladığı rapor da özelleştirme sürecinde yaşananları ortaya koydu. Değerleme raporunda, Belbeton’un 2011-2015 yılları arasında 145 milyon TL satış yapacağı öngörüldü. Ancak 2011-2015 yılları arasında Belbeton, ABB’den 1,5 milyar TL tutarında ihale aldı. Şirketin yalnızca 2013 yılında elde ettiği kazancın, özelleştirme bedelinin 1,5 katı olduğu bildirildi.

Yargıya taşındı

ABB’nin 2011-2015 yılları arasında açtığı 22 ihalenin 17’sinde Belbeton, tek başına teklif verdi. Rekabetin açık şekilde engellendiği ihalelerdeki kırım oranının yalnızca yüzde 3-4 arasında olduğu öğrenildi. Özelleştirmesi belediye kaynakları ile finanse edilen ve özelleştirmenin hemen ardından büyük paralar kazanan şirketin mali hesaplarında yapılan incelemenin ardından süreç, yargıya taşındı.

31 Mart 2019’da düzenlenen yerel seçimlerin ardından yapılan incelemelerin ardından, Belbeton’un özelleştirilmesi sürecinde görevde olan Melih Gökçek ile ilgili belediye meclis üyeleri, bürokratlar ve değer tespiti yapan firma hakkında hukuki süreç başlatıldı.