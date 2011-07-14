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'Melih Gökçek de şike'ye karıştı' iddiası

Şike soruşturmasında telefon dinlemelerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in de takıldığı öne sürüldü.

14 Temmuz 2011 03:00

T24- Şike soruşturmasında telefon dinlemelerine takılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, Trabzonspor Başkanı Sadri Şener’e, Ankaragücü-Fenerbahçe maçı için “Aziz'den inşallah bu maçı alacağım” dediği öne sürüldü.

 




Şike soruşturmasında telefon dinlemelerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in de takıldığı öne sürüldü.

Akşam gazetesinin haberine göre; Melih Gökçek'in, soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'le yaptığı görüşme de kayıtlara geçti.

Görüşmede Gökçek ve Şener'in Ankaragücü-Fenerbahçe maçından bahsettiği belirtildi.

Dinlemeye takılan görüşmede, ilk olarak işadamı H.A., Başkan Sadri Şener ile görüşüyor. H.A.'nın görüşmede, “Ankara'dayım Melih başkan ile beraber” dediği, Sadri Şener'in, “En kritik yerdesin sen ya. Aziz dinlettiriyormuş yav bizi. Melih başkan, bu hafta ümidimiz o. Melih başkana selam söyle, güveniyoruz. Ben biliyorum ki Ankaragücü bu hafta işi halledecek” şeklinde karşılık verdiği iddia edildi.

Daha sonra H.A.'nın yanında bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in telefonu aldığı ve Sadri Şener'e, “Aziz'den inşallah bu maçı alacağım. Size yarayacak o inşallah” dediği öne sürüldü.

Söz konusu telefon görüşmelerinin, ifade sırasında Sadri Şener'e sorulduğu, Şener'in söz konusu görüşmelerin kendisine ait olduğunu söylediği belirtildi.

Soruşturma kapsamında önümüzdeki günlerde Melih Gökçek'in de ifadesinin alınabileceği belirtiliyor.

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