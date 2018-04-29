T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Melih Gökçek: Cumartesi günü veda edip, istifamı vereceğim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Cumartesi günü Belediye Meclisi'ni toplayıp istifasını vereceğini açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de yaptığı görüşmenin ardından Cumartesi günü istifasını vereceğini açıkladı.

Melih Gökçek attığı Twitter mesajında, Belediye Meclisi'ni olağanüstü toplayıp, veda ettikten sonra istifasını vereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise attığı tweetlerde, "Bizler bu yola koltuk sevdasıyla, makam sevdasıyla değil; hizmet sevdasıyla çıktık. Bunun için de biz, gençlerden korkan, gençlerden çekinen, yerini gençlere bırakmayı düşünmeyenlerden asla olmadık, olmayacağız. Gençlerimiz, aziz milletimizin emaneti olan önemli görevleri vakti-saati geldiğinde inşallah devralacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen Adalet ve Kalkınma Partili (AKP) yerel yöneticilerden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe Pazartesi günü istifa etmişti.

Altepe, "Her girdiğimiz seçimlerden zaferle çıktık...Yolsuzluk, tembellik ve istismarla hiç suçlanmadık. Bursa halkı karşısında güven oranımız ve puanımız hiç düşmedi. Her zaman için güvenimizi koruduk" demişti.

Ankara, 16 Nisan referandumundan bu yana Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "metal yorgunluğu" olarak ifade ettiği parti teşkilatları ve partili belediye başkanlıklarındaki değişim talebi ve sonrasında gelen istifaları tartışıyor.

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle İstanbul, Niğde ve Düzce belediye başkanları da istifa etmişlerdi.

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur da "Bu işin içinde vefa da var, veda da" sözleriyle istifa sinyali verdi ancak henüz istifa etmiş değil.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanCumartesiBelediye MeclisiBüyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanBeştepeGökçekTwitterCumhurbaşkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24