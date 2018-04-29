Melih Gökçek: Cumartesi günü veda edip, istifamı vereceğim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de yaptığı görüşmenin ardından Cumartesi günü istifasını vereceğini açıkladı.

Melih Gökçek attığı Twitter mesajında, Belediye Meclisi'ni olağanüstü toplayıp, veda ettikten sonra istifasını vereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise attığı tweetlerde, "Bizler bu yola koltuk sevdasıyla, makam sevdasıyla değil; hizmet sevdasıyla çıktık. Bunun için de biz, gençlerden korkan, gençlerden çekinen, yerini gençlere bırakmayı düşünmeyenlerden asla olmadık, olmayacağız. Gençlerimiz, aziz milletimizin emaneti olan önemli görevleri vakti-saati geldiğinde inşallah devralacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen Adalet ve Kalkınma Partili (AKP) yerel yöneticilerden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe Pazartesi günü istifa etmişti.

Altepe, "Her girdiğimiz seçimlerden zaferle çıktık...Yolsuzluk, tembellik ve istismarla hiç suçlanmadık. Bursa halkı karşısında güven oranımız ve puanımız hiç düşmedi. Her zaman için güvenimizi koruduk" demişti.

Ankara, 16 Nisan referandumundan bu yana Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "metal yorgunluğu" olarak ifade ettiği parti teşkilatları ve partili belediye başkanlıklarındaki değişim talebi ve sonrasında gelen istifaları tartışıyor.

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle İstanbul, Niğde ve Düzce belediye başkanları da istifa etmişlerdi.

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur da "Bu işin içinde vefa da var, veda da" sözleriyle istifa sinyali verdi ancak henüz istifa etmiş değil.