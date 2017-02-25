Melih Gökçek: Çoluk çocuk pompalı tüfek aldı; asker artık darbe yapmak için kışladan çıkamaz!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Türkiye'de darbe artık tarihe karışmıştır. Nereden olursa olsun artık bu ülkede darbe kalkışması olamaz" dedi. "Asker artık darbe yapmak için kışladan çıkamaz" diyen Gökçek, "Türkiye'de inanılmaz bir silahlanma oldu. Çoluk çocuk pompalı tüfek aldı. Kontrollü olursa bunun kullanımı Türkiye'yi cinayete götürmez" görüşünü savundu.

CNN Türk'te 'Hafta Sonu' programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Gökçek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye'de darbe artık tarihe karışmıştır. Nereden olursa olsun artık bu ülkede darbe kalkışması olamaz. Halk arasında mart ile nisan ayı arasında ısrarla darbe olacak iddiasını yaymaya çalışıyor FETÖ. Hapishanelerde 10 binlerce FETÖ'cü var. Bunlar çözülmeye başladı. Daha fazla çözülme olmaması adına kendi mensuplarına yalanlarla ümit vermeye çalışıyorlar.

"Çoluk çocuk pompalı tüfek aldı; asker artık darbe yapmak için kışladan çıkamaz!"

Asker artık darbe yapmak için kışladan çıkamaz. Türkiye'de inanılmaz bir silahlanma oldu. Çoluk çocuk pompalı tüfek aldı. Kontrollü olursa bunun kullanımı Türkiye'yi cinayete götürmez. Eğer bir kalkışma olursa elinde silahı olan millet sokağa dökülür.

"Ben de ölüm tehditleri alıyorum"

Suikast her zaman olacak, olmaması mümkün değil. FETÖ'nün işi bu. Ama artık darbe yapamazlar. Ben de ölüm tehditleri alıyorum.

Niye 15 Temmuz'da halka ihtiyaç duyulduysa bugün de yeni bir darbe girişimi olursa yine halka ihtiyaç duyulur. Demek ki polis yetersiz kaldı.

"FETÖ'cüler hapishanelerde isyan hazırlığı içinde; yatakları yakarak kaçacaklar"

FETÖ'cülerin hapishanelerde bir hazırlık içerisinde oldukları ve bu işin içine ailelerini ve adli suçlardan hüküm giymişleri de yanına alarak bir anda hapishanelerde isyan çıkarmayı planlıyorlar. Bu şekilde cezaevlerinden kaçacaklar. Yatakları yakacaklar. Böyle olursa insanlar mecburen koridorlara alınacak. Bu sayede kaçabilenler kaçacak. Böyle bir teşebbüs hazırlıkları olduğunu duyuyoruz, elbette devlet de biliyor ve tedbirini alıyor.

"AK Parti içinde ByLock'çu yok"

Ben ByLock için AK Parti içerisinde bizim aramızda bir tereddüt yaratmaya çalışıyorlar. Bizim içerimizdeki paralelciler hemen hemen temizlendi. Şu anda içimizde tek bir ByLock'çu olduğunu düşünmüyorum.

"Bir dönem daha başkanlık yapmak istiyorum"

Partim uygun görürse, müstakbel devlet başkanım izin verirse ben bir dönem daha belediye başkanlığına devam etmek istiyorum. Allah izin verirse 30 yıl başkanlık yapmış olacağım.