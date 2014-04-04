Melih Gökçek: CHP'nin ilçe seçim kurullarına itirazı sonuçlandı, kazanan biziz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Melih Gökçek İlçe Seçim Kurulları'na yapılan itirazlara ilişkin "İlçe Seçim Kurulları'nda itirazlar neticelendi. İtirazların neticesinde, AKP'nin 1 milyon 416 bin 770 oy aldığı kesinleşti. CHP 1 milyon 385 bin 038 oy aldığı gerçekleşti. Bu durumda İlçe Seçim Kurulları'nda itirazlar sonuçlanmış oldu. Bu sonuçlara göre, açık ara bir fark ile Allah'ın izniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni Ak Parti kazanmış oldu. Yalova'da 5 oy ile aldılar yaşasın yargı. Ankara'da 32 bin oy ile kaybettiler. Kaybettikleri halde burada hile var. Böyle saçma sapan bir mantık olabilir mi?" dedi.

‘AYM'ye müracaat etmek için dilekçe hazırlıyorlar’

Gökçek itiraz sonuçlarına ilişkin şöyle konuştu: "İtirazların sayısını vermek istiyorum. 342 adet bizim itirazımız oldu. 919 adet de CHP'nin itirazı oldu. Bunların hepsi, büyükşehir için değil. İlçe belediye meclisleri ve ilçe belediye başkanlıkları için de itirazlar var. Hepsinin toplamı bu rakam. Maalesef buna rağmen Cumhuriyet Halk Partililer, inanılmaz bir hazımsızlıkla, seçime hile katıldığını etrafta söylemekten çekinmiyorlar. Çankaya'da 15 bin oylarının muhtar oyları ile birlikte kullanıldığını söyleyerek bu seçimin iptal edilmesi gerektiğini söylüyorlar. O kadar saçma bir gerekçe ki. Keçiören'de 27 bin 266 oy, Sincan'da 13 bin 426 oy, Altındağ'da 9 bin 646 oy iptal edildi. Toplamda, bizim çok güçlü olduğumuz 3 ilçede, iptal edilen oy miktarı, 40 bin 388. Peki bu neden yapılıyor? Şu anda taban içerisinde inanılmaz bir muhalefet başladı. Cumhuriyet Halk Partisi 'nin içi kaynamaya başladı. İç muhalefet ayağa kalktı. Dışarıya yansıyan o kadar enteresan olaylar var ki. Şu anda Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) müracaat etmek için dilekçe hazırlıyorlar. Madem, kaybettiğini kabul ediyorsun git AYM'ye. Milleti niye oyalıyorsun. Ayıp değil mi? Enteresan bir olay."

‘AK Parti'nin sandık kurulu üyesi 1 tane, 4 tanesi bize karşı’

Sandık başında, AKP'nin sandık kurulu üyesinin 1 tane olduğunu, buna karşılık 4 sandık görevlisinin diğer parti temsilcisi olduğunu belirten Gökçek, "Sandık başında, Ak Parti'nin sandık kurulu üyesi 1 tane. 4 tanesi bize karşı. Diğer siyasi partilerin temsilcileri. Sen bu sandıklara, 4 kişi ile sahip olamadın da biz 1 kişi ile hile mi yaptık? Bunu 10 yaşındaki çocuk kabul edebilir mi? Böylesine cahilce ifadeler kullanılır mı? Efendim sandıkta hile yapıldı. Nasıl yapıldı ya? Buna kargalar güler" dedi.

'Ankara'da 32 bin oy ile kaybettiler'

Gökçek, "Yargıya istedikleri zaman güveniyorlar. Kaybettikleri yerlerde de yargıya güvenmiyorlar. Yalova'da 5 oy ile aldılar yaşasın yargı. Ankara'da 32 bin oy ile kaybettiler. Kaybettikleri halde burada hile var. Böyle saçma sapan bir mantık olabilir mi? Tam bir Cumhuriyet Halk Partisi mantığı" diye konuştu.

‘Sandık sonuçlarını keşke bizden isteselerdi biz verirdik’

Gökçek, "Twıtter'dan yardım istediler gönüldaşlarından. Biz ulaşamıyoruz tutanaklara. Koca Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara'da toplam 12 bin 257 sandık var. Bunun ancak 600 tanesi ellerine geçebilmiş. Bütün tutanakları YSK'dan almışlar. Parti bu kadar aciz bir parti. Ondan sonra oturup ağlıyorsun. Keşke bizden isteselerdi biz verirdik. Yardımcı olurduk yüzde 100'ü var bizde. Teşkilat farkı. Twıtter'dan gelen bütün itirazların hepsini topluyorlar. Akşam toplanıyorlar. 1000'nin üzerinde dilekçe hazırlıyorlar. Twıtter'dan gelen seçim sonuçlarına dayanarak. Sonra yaşlı bir hukukçu geliyor yanlarına, siz bunları nasıl vereceksiniz? Bunların hepsi sahte çıkar. 5 seneden 10 seneye kadar bunun hapis cezası var diyor. Bundan sonra seyreyleyin zomburtuyu. Biz de yam yam yok" açıklamasında bulundu.

Önümüzdeki seçimlerde tekrar aday olup olmayacağına ilişkin Gökçek, "Biliyorsunuz biz de 3 dönemden fazla yok" dedi.