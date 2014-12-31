Melih Gökçek: Buzlanmaya kimliği belirsiz kişiler neden oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Başkent yollarında yaşanan buzlanmalara ilişkin, “Başkent'te kimliği belirsiz kişilerin refüjlerdeki çim sulama musluklarını açarak yollarda buzlanma yaşanmasına neden olduklarını tespit ettik. Polis bu kişileri arıyor” dedi

Bir televizyon kanalındaki programda “22 Aralık sabahı gizli buzlanmadan oluşan Ankara’da meydana gelen 100’ün üzerinde kazada belediyenin ihmali söz konusu mu?” şeklindeki sorusu üzerine Gökçek, Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunan 12 metrenin üzerindeki cadde ve sokakların sayılarını vererek, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda 130 adet bulvar olduğunu söyledi. 130 bulvarın toplam uzunluğunun 925 kilometre, 3 bin 826 tane caddenin toplam uzunluğunun 4 bin 120 metre, 8 bin 533 adet 12 metrenin üzerinde sokağın toplam uzunluğunun da 3 bin 387 kilometre olduğunu kaydeden Gökçek, “Bunları topladığınızda 8 bin kilometre bulvar ve devamlı olarak tuzlamak zorunda olduğumuz yollar var. Eğer bütün Ankara’daki köy yollarını da sayacak olursak 5 bin 959 kilometre bağlantı yolu ve toplam uzunluk 21 bin 984 kilometreye çıkıyor. Yani 22 bin kilometre yolumuz var. Bunun tamamının tuzlanması kesinlikle söz konusu olamaz. Buna ne tuz yeter ne de başka şey, ama ana arterlerde biz bu tuzlamayı devamlı olarak yapıyoruz” dedi.

'Refüjlerde birçok su vanasının muslukları açılmış'

Başkan Gökçek, karla mücadele ve yol güvenliği ile ilgili açıklamalarına bir olayı aktararak devam etti.



22 Aralık tarihinde Ankara’da gizli buzlanmadan dolayı yaşanan kazalarla ilgili olarak, tuzlama araçlarının söz konusu gün de dahil devamlı olarak nöbette bulunduğunu belirten Gökçek, “O gün enteresan bir olay oldu. Refüjlerde birçok su vanasının musluklarının açıldığını arkadaşlarımız tespit ettiler. Kış vakti özel muslukları açmışlar ve oradan sızan su da yolda buzlanmaya neden olmuş. Birisini yakaladılar, ancak isabetli çıkmadı. Şimdi polis ısrarla bunu yapanları arıyor” diye konuştu.



