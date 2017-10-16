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"Melih Gökçek bugün istifa edebilir"

"Ankara Belediye Meclisi’ndeki AK Partili üyelere Melih Gökçek karşıtı oy kullanmaları talimatı verilmiş"

16 Ekim 2017 13:08

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in bugün istifa edebileceğini yazdı. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasını hatırlatan Hakan, "Kadir Topbaş nasıl istifa ettirildi?" diye sorarak, "Belediye Meclisi’ndeki AK Partili üyelerin Kadir Topbaş karşıtı oy kullanmalarıyla... Şimdi benzer bir yöntemin Melih Gökçek için de denenmesine karar verilmiş" ifadesini kullandı..

Hakan'ın "Dikkat çekme yarışında şampiyon: Elif Şafak" başlığıyla yayımlanan (16 Ekim 2017) yazısının bir kısmı şöyle:

Gökçek bugün istifa edebilir

Kadir Topbaş nasıl istifa ettirildi?

Belediye Meclisi’ndeki AK Partili üyelerin Kadir Topbaş karşıtı oy kullanmalarıyla...

*

Şimdi benzer bir yöntemin Melih Gökçek için de denenmesine karar verilmiş.

*

Ankara Belediye Meclisi’ndeki AK Partili üyelere Melih Gökçek karşıtı oy kullanmaları talimatı verilmiş.

*

Bunu fark eden Melih Gökçek’in bugün istifa etmesi bekleniyor.

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