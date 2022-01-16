Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Biz Ankara’da darbeyi önleyen kişiyiz" dedi.

Gökçek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de ciddi anlamda şu anda FETÖ'cü var." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Melih Gökçek, TV 100'de "Pazar Siyaseti" adlı programa konuk oldu. Burada FETÖ terör örgütüyle ilişkili olduğu iddialarına cevap veren Gökçek şöyle konuştu:

"Eğer Türkiye’de darbe olamadıysa, olamadıysa birçok insanın emeği vardır"

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de ciddi anlamda şu anda FETÖ'cü var. Ben biliyorum. Bunların da tahrikiyle meseleyi daha önceye getirmek noktasında çok ciddi bir gayret var. Eğer Türkiye’de darbe olamadıysa, olamadıysa birçok insanın emeği vardır. Elbette bu işin bir numaralı kahramanı Sayın Cumhurbaşkanı. Ama iki numaralı kahramanı naçizane Melih Gökçek’tir"