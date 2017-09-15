Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ.Melih Gökçek'in ABD'yi vuran Irma Kasırgası hakkında söylediği "Mevlam bizle uğraşanlara öyle dert ver ki bizi unutsunlar” sözlerine tepki göstererek, "Melih Gökçek Belediye Başkanı falandır ama bizim vicdanımızı temsil eden biri değildir..." dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Melih Bey batsın sizin şu TT olma merakınız" başlığıyla yayımlanan (15 Eylül 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

Bir ülkenin başkentinin belediye başkanı olacaksın...

Dört-beş milyonluk bir şehri temsil edeceksin...

Sonra kalkacaksın Miami’de, kasırga felaketinde evini barkını, canını kaybetmiş insanlar hakkında o vicdansız, o tıynetsiz mesajı atacaksın.

“Mevlam bizle uğraşanlara öyle dert ver ki bizi unutsunlar” diyeceksin...

*

Orada da kalmayacak “Duaya devam” diyeceksin...

Sonra da kalkıp “Ben Amerikan halkına demedim de yönetimine dedim”diyeceksin...

Sonra da elini yıkamış gibi yapıp gideceksin...

Olmaz Melih Bey...

Bu tweet’i okuyunca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hem kahroldum, hem utandım.

Bu duygumu nasıl anlatabilirim ki...

Melih Bey...

“Batsın senin bu Twitter’lı belagat şehvetin” mi desem...

Yoksa ben de senin gibi yapıp “Mevlam, bütün Türk milletinin üzerine bu utancı saran adama öyle bir dert ver ki, bu batasıca tweet’leri bir daha atamasın” mı desem...

*

Böyle diyeyim...

Sonra da “Ben Melih Bey’i kastetmedim, Ankara Belediyesi yönetimini kastettim”diyeyim...

Hiçbir insan hiçbir insanın trajedisi, dramı, ıstırabı üzerinden TT olma sefaletine düşemez...

Böyle bir dram yaşanırken, o ülkenin yönetimiyle de alay etmez...

*

En iyisi, Amerika’da son kasırgada yakınlarını kaybetmiş, evini barkını, işini gücünü kaybetmiş insanlara dönelim ve şunu diyelim...

“Ciddiye almayın bu adamı kardeşim...”

*

Belediye başkanı falandır ama bizim vicdanımızı temsil eden biri değildir...

*

Bu hareketi bizden tek oy almamıştır...

...

Bu vicdansız nebbaş güruha dur demeliyiz

Kendine insan diyebilen hangi canlı böylesine vicdansız bir eyleme kalkışır ki...

*

Hayatını kaybetmiş yaşlı bir insanın, gömülmüş cenazesini çıkarttırmaya hangi insanın vicdanı elverir ki...

*

Hangi insan türü, bir nefret cümlesinin içine, hem Kürt hem Ermeni kelimelerini koyup, bu narayı atabilir...

Yaşlı bir Kürt kadınının taze mezarının üzerinde nefret tamtamları çalmaya başlar...

*

O kadar öfkelendim ki ağzımı açıp içimden geleni yazacaktım.

Ama Allah razı olsun...

Önce AKP’den açıklama geldi bu vicdansız nebbaşlara...

Benim de içinden geçen feryadı, aynı kelimeyle ifade ettiler, “Lanetliyoruz”dediler...

*

Sağ olsun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu işe el koydu...

Bu vicdansız güruhtakileri ve elebaşlarını içeri alacaklarını açıkladı...

*

Ama yetmez...

Hep birlikte ayağa kalkıp “Dur” demeliyiz bu güruha...

*

Öyle bir şey yapmalıyız ki...

Bu ülkede bir daha hiçbir vahşi, hiçbir vicdansız nebbaş cüret edememeli böyle bir insanlık suçunu işlemeye...

İçimizden birkaç kişi şunu diyor ya

- “Bu bir ‘azınlık düşmanlığı’, ‘aşırı milliyetçilik’ falan filan sorunu değil.

Doğrudan doğruya bir ‘eksik insanlaşma’ sorunu... Onun için de çok vahim.”

Murat Belge

*

- “Evi İncek’te bir anne. Hep pencereden bakar ‘Beni bu mezara gömün’ dermiş.

Onun vasiyeti gereği arzu ettiği mezarlığa gömmeğe çalışırken, ‘Buraya Kürt’ü, Alevi’yi, Ermeni’yi gömdürmeyiz. Gömerseniz de çıkarır parçalarız’ diye bağırdılar.”

Sırrı Sakık...

*

İster AKP’ye oy ver...

İster CHP, ister MHP...

*

Bu cümleler hangi Türk’ün içini sızlatmaz...

Benim içimi fena sızlattı...

*

O demiş, bu demiş hiç önemli değil...

Hiç olmazsa içimizden birileri diyor ya...

Vallahi bu bile utancımı biraz olsun azaltıyor...