Melih Gökçek, Ankaragücü'nün küme düşmesinin nedeni olarak Mansur Yavaş'ı gösterdi

Eski AKP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankaragücü'nün Süper Lig'den düşmesinin nedeni olarak Mansur Yavaş'ı gösterdi. Gökçek, "Bu başarı Mansur Yavaş'ın" dedi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı bu kez futbol üzerinden hedef aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankaragücü'ne hitaben "Daha güçlü geri geleceksin" şeklindeki paylaşımını eleştirerek, takımın Süper Lig'den düşmesinden Yavaş'ı sorumlu tuttu. AKP'li Gökçek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"40 yıllık tarihinde Ankara İlk Kez Süper Ligde takımsız kaldı. Ankaragücü iki yılda iki kez küme düştü. Bu başarı Mansur Yavaş'ın. Mansur Ankaragücü'nü Avrupa'ya taşıyacaktı. Beypazarı'na başkan olduğu yıl Beypazarıspor'u küme düşüren adamın adıdır Mansur Yavaş. Ver gazı."

Yavaş, destek paylaşımı yapmıştı

Mansur Yavaş, küme düşen Ankaragücü'ne destek vermek için "İmalat-ı Harbiye ne zaman pes etmiş ki? Başı öne eğmek, pes etmek yok. Seneye tekrar Süper Lig'e kavuşacağız" şeklinde paylaşım yapmış ve Melih Gökçek'in hedef aldığı görseli kullanmıştı.

Ankaragücü yöneticisi Faruk Koca: En çok desteği Mansur Yavaş verdi

Ankaragücü taraftarlarının haber portalı Haber1910'un haberine göre; Gökçek'in sözlerine yanıt veren AKP'de iki dönem milletvekilliği görevi yapan, partinin kurucu üyelerinden Faruk Koca, "Ben Ak Parti'liyim. Doğruya doğru diyeceksin. Mansur Yavaş bize hep destek oldu, en çok desteği o verdi. Melih Gökçek'in bu söylemi doğru değil" dedi.