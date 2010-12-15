-MELİH GÖKÇEK: ANKARAGÜCÜ KÜME DÜŞER ANKARA (A.A) - 15.12.2010 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Anakaragücü'nün kongresinin iptaline ilişkin, "Yazık oldu, bu sene herhalde Ankaragücü küme düşer, durum bunu gösteriyor" dedi. Gökçek, 3. Ankara Turizm ve Tanıtma Konseyi toplantısı çıkışında gazetecilere, Anakaragücü'nün genel kurulunun iptali ve bundan sonraki sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu gayretlerin Ankaragücü'ne zarar vereceğini düşündüğünü kaydeden Gökçek, "Aldatma yoluna gidildi. Bu aldatma neticesinde kongre iptal edildi. Neticesine herkes katlanır. Yazık oldu, bu sene herhalde Ankaragücü küme düşer, durum bunu gösteriyor" diye konuştu. Şu anda futbolcuların tamamının serbest kaldığını, Ankaragücü'nün yeniden transfer yapması gerekeceğini ifade eden Gökçek, "Cemal Aydın ile Cengiz Topel'e hayırlı olsun" diyerek tepkisini dile getirdi. Gökçek, "2 sorumlu var, diyebilir miyiz?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Kesinlikle 2 sorumlu vardır, ilk davaları açtıran Cemal Aydın'dır. İkinci davaları açtıran Cengiz Topel'dir. Bu kadar istekliler madem, bakalım ne yapacaklar hep birlikte göreceğiz. Ümit ederim, Ankaragücü'nü düze çıkarırlar, çıkaramazlarsa bunun altında kalırlar." "Takım kayyuma mı devredilecek" sorusuna da Gökçek, "Hayır, kayyuma devretme kararı vermemiş mahkeme. Ama yönetimin tavrına bağlı, yönetim istifa ederse, kayyum gelir" yanıtını verdi.