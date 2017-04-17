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Melih Gökçek, Ankara'da 'hayır' çıkmasıyla ilgili konuştu: Şu an psikolojim...

Gökçek, "Vurur yüze ifadesi, evet çıkacak inşallah bir tanesi" demişti

17 Nisan 2017 03:11

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 1 Kasım seçimlerinde AKP ve MHP'nin oy oranlarının toplamı yüzde 63 iken 16 Nisan referandumunda 'Evet' oyu verenlerin yüzde 50'nin altında kalmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Gökçek, "Şu an psikolojim şu; 100 beklerken 95 alan öğrenci gibiyim. Yani sınıfı geçtik" dedi.

Referandum sonuçlarının ilk 2 saatinde sessiz kalan Melih Gökçek, sosyal medyada gecenin konusu oldu.

Sonunda saat 20.30'da Melih Gökçek'ten beklenen tweetler geldi. Gökçek Ankara'nın referandumda hayır demiş olmasına değinmeden "Zaferimiz mübarek olsun" 'tweet'i attı. Gökçek, "Şu an psikolojim şu; 100 beklerken 95 alan öğrenci gibiyim. Yani sınıfı geçtik. Zaferimiz mübarek olsun. 7 düvel bir oldu ama biz kazandık. Yani millet kazandı. Teşekkürler Türkiye" diye yazdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, oğlu Osman Gökçek'le oy verme işleminin sona ermesine 1 saat kala referandum tahminini videoyla paylaşmıştı. Sosyal medyada paylaşılan videoda oğul Gökçek babasına "Baba, sandığa gittik, evet oylarımızı kullandık. Ne düşünüyorsunuz?" diye soruyor. Soruya Melih Gökçek "Vurur yüze ifadesi, evet çıkacak inşallah bir tanesi" ifadeleriyle cevap veriyor.

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Ankara Büyükşehir BelediyesiMelih Gökçek1 KasımAKPMHP

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