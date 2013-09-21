Melih Gökçek: Ali İsmail Korkmaz olayını bilmiyorum

CNN Türk'te dün akşam yayınlanan Ankara'nın Günlüğü programına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kentteki tüm gösterilerin 300 kişilik marjinal bir grup tarafından yapıldığını söyledi. Ali İsmail Korkmaz'ın Eskişehir'de dövülerek öldürüldüğünün hatırlatılması üzerine ise 'O Olayı bilmiyorum' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek , dün akşam CNN Türk'te yayınlanan Ankara'nın Günlüğü'nde gündeme ilişkin soruları cevapladı. CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın hazırlayıp sunduğu ve Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hüseyin Yayman ile Radikal Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek’in de katıldığı programda Gökçek, ODTÜ 'deki olayları değerlendirdi. Yol tartışmalarıyla ilgili olarak rektörün de zorlandığını ileri süren Gökçek, ‘tüm gösterilerin 250-300 kişilik marjinal gruplar tarafından organize edildiğini’, ‘bunlardan sadece 25-30'nun ODTÜ'de öğrenci olduğunu’ iddia etti.

Asan şerefsizdir

Radikal'in Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'in “ODTÜ'deki göstericilerin tamamı belirli bir örgüte ait” eleştirilerine katılmadığını söylemesine üzerine ise Gökçek, ODTÜ olaylarında asılan yasa dışı örgütlerin afişlerini örnek gösterdi. Zeyrek’in bunun üzerine ‘Afişleri sizin astırdığınız bile söyleniyor’ demesi karşısında ise Gökçek, "Asan şerefsizdir" karşılığını verdi.

Karayalçın’ın mirasıdır

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin en borçlu belediyeler arasında yer aldığı yönündeki eleştirileri kabul eden Gökçek, görevi devraldıklarında belediyenin 2 milyar dolar borcu olduğunu ve bu borcun faiziyle 4 milyar dolara çıktığını anlattı. Bu borçların tamamının Murat Karayalçın döneminden kendilerine miras olduğunu iddia eden Gökçek, Büyükşehir’in kendi bütçesiyle 10 kilometrelik metro yapabileceğini ama uyanık davranarak attığı temellerle bunun hükümet eliyle 4 katına çıktığını anlattı.

Erkek erkeğe, kız kıza öpüştüler

Kurtuluş Metrosu'nda öpüşen çifte yönelik, güvenlik görevlilerinin yaptığı uyarıyı da değerlendiren Gökçek, uyarının metroda bulunan vatandaşların şikayeti üzerine gerçekleştiğini öne sürdü. Metrodaki eylemlerin fotoğraflarını da gösteren Gökçek, kızlarla kızların erkeklerle erkeklerin öpüştüğü eylemlerde boy gösterenlerin Ankara'daki tüm eylemlerde ön sıralarda olduğunu iddia etti.

Suç işlemişse tutuklanırlar

Gezi eylemleri sırasında polisin orantısız güç kullandığını ve 7 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatılması üzerine, eylemcilerin polise taş attığı çeşitli resimler gösteren Melih Gökçek, "Polis kendisine saldırılırken durup bekleyecek mi?" diye sordu. Gökçek'in gösterdiği resimlere tepki gösteren Deniz Zeyrek ise "Peki Ali İsmail (Korkmaz) kime saldırmıştı. Onun da görüntülerini getirseydiniz. Sokak ortasında ikisi polis 5 kişi tarafından dövülerek öldürüldü. Bizim bu konularda tarafsız olmamız gerekiyor. Eylemciler suç işlemişse tutuklanır. Ancak 10 metreden kafalarına gaz fişeği ile ateş edilmez” dedi. Bu sözler üzerine Gökçek 'Ali İsmail olayını bilmiyorum' dedi. Gökçek ve Zeyrek arasında bu sözler üzerine bir süre sonra polis şiddeti tartışması yaşandı.