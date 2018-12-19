T24 LogoT24 Logo
Gündem

Melih Gökçek, AKP'nin Ankara adayı Özhaseki'ye 'desteğini geri çekti'

Gökçek Özhaseki'ye başarılar diliyorum” ifadelerini kullanmıştı

19 Aralık 2018 11:43

Melih Gökçek, AKP’nin Ankara için aday gösterdiği Mehmet Özhaseki'yi destekleyen tweet'ini sildi.

Gökçek bir paylaşımında, Özhaseki’nin fotoğrafını paylaşarak “AK Partimizin 60 Belediye Başkan Adayı belli oldu. Ankaramızın adayı Sayın Mehmet Özhaseki. Sayın Özhaseki’ye, diğer adaylara ve ittifakın adaylarına başarılar diliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Gökçek, daha sonra katıldığı bir televizyon programında, “Özhaseki’yi destekliyorum. Aday olmasında katkım olmuştur” diye belirtmişti.

CHP Parti Meclisi, yerel seçimde aday olacak isimlerin bazılarını dün belirledi.

Ankara’da Mansur Yavaş’ın adaylığı kesinleşirken, Melih Gökçek’ten dikkat çeken bir adım geldi.

Gökçek’in sosyal medya hesabından, Mehmet Özhaseki’ye dair attığı tweetleri sildiği görüldü. Gökçek’in bu hareketiyle, Özhaseki’den desteğini geri çektiği yorumları yapıldı.

ETİKETLER

gökçekhaberaçıklamaakpankaraaday
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24