Melih Gökçek, AKP'nin Ankara adayı Özhaseki'ye 'desteğini geri çekti'

Melih Gökçek, AKP’nin Ankara için aday gösterdiği Mehmet Özhaseki'yi destekleyen tweet'ini sildi.

Gökçek bir paylaşımında, Özhaseki’nin fotoğrafını paylaşarak “AK Partimizin 60 Belediye Başkan Adayı belli oldu. Ankaramızın adayı Sayın Mehmet Özhaseki. Sayın Özhaseki’ye, diğer adaylara ve ittifakın adaylarına başarılar diliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Gökçek, daha sonra katıldığı bir televizyon programında, “Özhaseki’yi destekliyorum. Aday olmasında katkım olmuştur” diye belirtmişti.

CHP Parti Meclisi, yerel seçimde aday olacak isimlerin bazılarını dün belirledi.

Ankara’da Mansur Yavaş’ın adaylığı kesinleşirken, Melih Gökçek’ten dikkat çeken bir adım geldi.

Gökçek’in sosyal medya hesabından, Mehmet Özhaseki’ye dair attığı tweetleri sildiği görüldü. Gökçek’in bu hareketiyle, Özhaseki’den desteğini geri çektiği yorumları yapıldı.