Melih Gökçek: AK Parti Ankara'yı kaybederse vallahi de billahi de sevinmem

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, yarın (28 Ekim 2017) istifa etmesi beklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in "AK Parti Ankara'yı kaybederse vallahi de billahi de sevinmem" dediğini yazdı. Hakan, Gökçek hakkında, "Melih Gökçek ilk şoku atlatmış, yüzüne kan gelmiş" yorumunu yaptı.

Hakan'ın "Ajan’ dedikleri tahliye edilirken suspus oldular" başlığıyla (27 Ekim 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Telefonum acı acı çaldı.

Baktım:

Melih Gökçek arıyor!

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“Açmasam mı acaba? Şimdi bir sürü laf işiteceğim” falan diye birazcık tereddüdün ardından “Açayım da kurtulayım bari” dedim ve açtım.

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Selamünaleyküm!

Aleykümselam!

Tatlı sert girdi olaya Melih Gökçek:

“Günlerdir televizyonda, gazetede benimle kafa buluyorsun.”

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Anında azıcık övüyor gibi yapıp yumuşatma çabası içine girdim:

“Ne yapalım! Senin reytingin çok.”

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Yumuşadı tabii...

Sonra şöyle dedi:

“AK Parti, Ankara’yı kaybederse Melih Gökçek sevinir mi, sevinmez mi diye soruyorsun... Yaz bunu: Vallahi de sevinmem, billahi de sevinmem, tallahi de sevinmem... Aksine çok ama çok üzülürüm.”

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Bu kısa telefon görüşmesinden benim çıkardığım sonuç:

Melih Gökçek ilk şoku atlatmış, yüzüne kan gelmiş!

Kim derdi ki

Şu minik çocuk büyüyecek...

- Ankara’yı “Melihland” haline getirecek.

- 23.5 yıl belediye başkanlığı yapacak.

- KK diyerek, CE-HA-PE diyerek taarruza geçecek.

- Sanatın içine tükürecek.

- Dinozorlara merak salacak.

- Aylin Nazlıaka’ya “Aylin” diyecek.

- İstifası istenerek morali bozulacak.

Falan...

Babacan edalı babasının, şefkatli annesinin arasında öyle masum bakıyor ki...

Kim derdi ki...

Bu çocuk büyüyünce Melih Gökçek olacak!

Gerçi minik Melih’in gözlerinde büyüyünce de yaramazlık yapacakmış gibi bir eda var ama neyse artık.