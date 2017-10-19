Melih Gökçek, 6 ayda 1.4 milyarlık arazi sattı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, genel başkanlığını yürüttüğü AKP'ye yönelttiği "metal yorgunluğu" eleştirileri sonrası istifası beklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, son 6 ayda yaklaşık 1milyar 400 milyon lira değerinde arazi sattı. Satışlara ilişkin ihale kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

Sözcü'de yer alan habere göre Ankara kulislerinde makam odasını topladığı öne sürülen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le ilgili istifa tartışmaları sürerken, Gökçek önceki gün Altındağ, Pursaklar, Keçiören, Yenimahalle, Etimesgut, Çankaya ve Mamak’ta bulunan 41 parseli satışa çıkardı.

Konut, ticaret merkezi, konut dışı kentsel çalışma alanları olarak belirtilen satışların muhammen bedeli toplam 353 milyon 353 bin lira olarak belirtildi. Satışlara ilişkin ihale kararları Resmi Gazete'de yayınlanırken, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı bu ihalelerle birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi sadece son 6 ayda yaklaşık 1 milyar 400 milyon lira değerinde arazisini satmış oldu.

Bu arsalar arasında ASKİ'nin 142 bin metrekare büyüklüğündeki arazisi, Akyurt'taki fuar alanı, Gölbaşı'ndaki golf sahası ile çok sayıda mesken ve konut alanı da bulunuyor.