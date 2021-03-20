Melih Bulu, rektörlükten istifa ettiği iddialarını yalanladı

Bulu, Twitter hesabından istifa ettiği yönündeli paylaşıma "Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim" cevabını verdi.

Gazeteci Ali Tarakçı'nın Twitter hesabından Gerçek Gazete'nin 'Melih dayanamadı' başlıklı haberini alıntılayarak yaptığı "Boğaziçi öğrencileri kazandı. Melih Bulu dayanamadı istifa etti" paylaşımına Melih Bulu yanıt verdi.

Bulu yanıtında "Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim" ifadelerini kullandı.