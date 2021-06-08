Melih Bulu'dan Boğaziçi'nde derslerine son verilen akademisyenlerle ilgili açıklama: Akademik karar vericilerin objektif kararları

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör Melih Bulu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine istifa çağrısında bulunmasına yanıt vermeyerek; hocaların ders ilişiklerinin kesilmesinin kendi kararı olmadığını öne sürdü. Bulu, söz konusu kararlarla ilgili "Akademik karar vericilerin objektif kriterleriyle alınmıştır." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Feyzi Erçin, Ecmel Ayral, Cezca Sevgen ve İbrahim Turan'ın derslerine son verildi. Ders veren akademisyenlerin Melih Bulu protestolarında öğrencilerine destek verdiği biliniyordu.

Kılıçdaroğlu'ndan rektör Melih Bulu'ya istifa çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin haftalık grup toplantısında hocaların derslerine son verilmesine ilişkin olarak; Melih Bulu'ya istifa çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum rektör atadılar. Sen o üniversiteye bırak rektör olmayı, orada ders verecek kapasiteye bile sahip değilsin. Sende onur varsa istifa et. İstifa bir erdemdir.

Neden istifa etmiyorsun? Hocaların görevine hangi akıl ve mantıklı son veriyor. Üniversitenin rektörü bilim ve bilim insanlarına düşman. Görevine son verilen hocalardan birinin açıklamayı okumak isterim. Gerçekten biraz yürek burkucu. '21 yıldır zevkle, gururla, gönülden hizmet ettiğim Boğaziçi öğrencilerine artık ders veremeyeceğimi öğrendim bu sabah. İçim cız etti. Maddi karşılığı olmayan bu vazifeyi, memlekete ve gençlere bir borç ödeme imkanı olarak gördüm hep. Emeğimi, bilgimi, tecrübemi, dostlarımı onların hizmetine sunmaya gayret ettim. Binlerce öğrencim oldu, aralarında hâlâ görüştüklerim, birlikte çalıştıklarım çok; hepsiyle de bir gönül bağımız olduğunu biliyorum. Bu sene tanışmayı beklediğim öğrencilerimle okul bünyesinde karşılaşma imkanımız olmayacak ama buradan da bildiriyorum, aklınıza gelen her şey için bir mesajlık mesafedeyim. Bu sebebi meçhul, faili meşhur karar benim için pek hak etmediğim bir madalya inanın. Keşke iyiden, doğrudan, güzelden bu kadar nefret etmeselerdi. Olsun, yine de güzel günler göreceğiz çocuklar, biliyorum, görüşmek dileğiyle' . O çocuklara sesleniyorum, güzel günler göreceğiz çocuklar."

Bulu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt

Boğaziçi'ne atandığı günden bu yana tartışmaların ve tepkilerin odağındaki isim Melih Bulu Kılıçdaroğlu'na Twitter üzerinden yanıt vererek, "Üniversitemizde geçmiş dönemlerde ders vermiş olan bazı hocaların yeni dönemde ders vermeyecek olmasına ilişkin kararlar da şahsım tarafından değil, ilgili akademik karar vericilerin objektif kriterleriyle alınmıştır." dedi.

Bulu'nun açıklamaları şöyle oldu:

"Bugün Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun benim Boğaziçi’nde ders bile veremeyeceğimi ve bazı hocaların dersine son verdiğimi iddia etti. Kendisinin üslubunu bir kenara bırakarak konunun esasına ilişkin birkaç hatırlatma yapmak istiyorum.

2002 - 2010 yılları arasında Boğaziçi İşletme Bölümü’nde sekiz sene boyunca fiilen ders verdiğimi herhalde bilmiyorsunuz.



Üniversitemizde geçmiş dönemlerde ders vermiş olan bazı hocaların yeni dönemde ders vermeyecek olmasına ilişkin kararlar da şahsım tarafından değil, ilgili akademik karar vericilerin objektif kriterleriyle alınmıştır.

Açıklamalarınızı asılsız haberler yerine sorumluluk taşıyan her siyasetçi gibi güvenilir bilgi kaynaklarına danışarak yapmanızın her bakımdan daha sağlıklı olacağına inanıyorum."

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu: Gırtlağına kadar lağım kuyusuna batmış kişi memleketi mi kurtaracak?