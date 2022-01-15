Melih Altınok: Türk subayının, ülkede "diva" diye anılan bir sanatçıya jest yapması, ordumuzu niye küçük düşürsün ki?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, ziyareti sırasında Bülent Ersoy'a şemsiye açılmasından ötürü Anıtkabir Komutanı Albay Hakan Osman Sert'in Hakkari'ye tayininin çıkartıldığını belirterek, "Söyler misiniz, nedir bu kadar büyütülen? Bülent Ersoy "Benim kimseden bir talebim olmadı, haberim bile yok" diyor. Yüzbaşının yaptığı da kibarlık, incelik, artık ne derseniz deyin, şık bir hareket..." diye yazdı.

Sosyal medyada kinini kusacak kurban arayanlar olduğunu savunan Altınok, "Centilmen takım subayımızın ismine ulaşamadım. Ben de kendisini canı gönülden tebrik ediyorum.

Emrindeki askerlerin, Anıtkabir'e gelen ziyaretçilere böylesine özen göstermelerini sağlayan Albay Sert'i de...

İçlerini ferah tutsunlar, yanlış hesap Bağdat'tan döner" ifadelerini kullandı.

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