Sabah yazarından "uzun kuyruklar oluşuyordu, bu nedenle fiyat artırdık" diyen Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü'ne: Meşhur olmaya mı çalışıyorsunuz?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık" diyen Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun'un ve bürokratların Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna verdiği güveni ve morali zedelediğini belirterek, "Yaparlar! Eleştirsek de kızamayız. Muhalefetin işi bu... Bence asıl sorun, bu beyefendilerin nasıl olup da böyle cümleler kurabildiği" diye yazdı.

Osman Uzun'un sözlerini değerlendiren Altınok, yazısını "Meşhur olmak için olabilir diyeceğim ama kim böyle bir şöhretin faydası olacağını düşünebilir ki?

İnanın, bu soruyu, sorunu tartışmayı atlayıp "Pireyi deve yapıyorlar" diye muhalefetten yakınmanın hiçbir anlamı yok" ifadeleriyle noktaladı.

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