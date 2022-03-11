Melih Altınok'tan Saadet Partisi'ne: Kulaklarıma inanamadım, attıkları sloganlarda Erdoğan'dan "Siyonist işbirlikçisi" diye bahsediyorlardı

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İsrailli mevkidaşı Yitzak Herzog'la görüşmesini değerlendirdiği yazısında, "ABD'nin Afganistan'dan ve bölgeden çekilmesiyle oluşan boşlukta yeni ittifaklar kuruluyor. İsrail ve "ezeli düşmanı" görünen Arap ülkeleri peşi sıra görüşmeler yapıyor.

Böyle bir denklemde Türkiye'nin 13 yıllık pozisyonunda ısrarcı olması düşünülemezdi. Üstelik de Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının paylaşımının üzerinden yeni dengeler oluşmuşken ve Türkiyeİsrail işbirliğinin önemi kendini bu kadar açık hissettirmişken...

Kaldı ki İsrail-Filistin mücadelesinde Tel Aviv'in tezlerini destekleyen ya da PKK-YPG'ye destek veren devletlerle diplomatik ilişkilerimizi askıya alacak olsak ABD ve Rusya dahil konuşabildiğimiz tek bir ülke kalmazdı" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi'nin yayınladığı video için "yuh dedirtecek cinsten" diyen Altınok yazısını, "Kulaklarıma inanamadım... Dünkü gösterilerinde attıkları sloganlarda Erdoğan'dan "Siyonist işbirlikçisi" diye bahsediyorlardı!

Efsane "One minute" çıkışıyla bugüne kadar uluslararası arenada İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı en açık tavrı alan Erdoğan gibi simge bir isme "siyonist" iması yapacak kadar şirazesi kayanların kimlerle işbirliği içinde olduğu açık değil mi?" diye noktaladı.

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Herzog'un Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanışı ve Filistin'deki şiddet görüntülerinin üstüne Erdoğan'ın daha önce yaptığı açıklamalar ekleyen Saadet Partisi, "Kimler kimlerle beraber" başlıklı videoyu sosyal medya hesaplarından "İşte bunlar hep imtihan!" ifadeleriyle paylaştı. " />